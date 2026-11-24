به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امین‌اله قنواتی اظهار کرد: در جریان بازرسی‌های بهداشتی از مراکز تولید، نگهداری، عرضه و مصرف فرآورده‌های خام دامی در شهرستان‌های مختلف استان، هفت واحد متخلف به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی افزود: در شوشتر یک قصابی و یک رستوران به دلیل عرضه و نگهداری فرآورده‌های خام دامی خارج از ضوابط بهداشتی پلمب و بیش از ۴۰۰ کیلوگرم گوشت غیرمجاز کشف و توقیف شد.

معاون سلامت دامپزشکی خوزستان همچنین از مهر و موم یک رستوران در مسجد سلیمان به دلیل کشتار غیرمجاز دام با حکم قضایی و یک قصابی و یک مرغ‌فروشی متخلف پس از احراز تخلف‌های بهداشتی، با همکاری مراجع ذی‌ربط و ارجاع پرونده آنها به تعزیرات حکومتی خبر داد.

قنواتی بیان کرد: در خرمشهر ۲ واحد عرضه مرغ زنده غیرمجاز شناسایی و پلمب و در دشت آزادگان نیز یک واحد عرضه فرآورده‌های خام دامی به دلیل رعایت نکردن ضوابط و مقررات بهداشتی با دستور قضایی تعطیل شد.

وی گفت: پرونده ۲ عامل کشتار و عرضه غیرمجاز مرغ زنده در شهر رودزرد رامهرمز به مراجع قضایی ارجاع و در باغملک و بارانگرد، پرونده پنج واحد قصابی متخلف به دلیل تخلفات مرتبط با کشتار و عرضه گوشت خارج از چرخه نظارت بهداشتی دامپزشکی به مراجع قضایی معرفی شد.

معاون سلامت دامپزشکی خوزستان با تاکید بر ضرورت تهیه فرآورده‌های خام دامی از مراکز مجاز تصریح کرد: کشتار دام و طیور خارج از کشتارگاه‌های مجاز و بدون نظارت‌های بهداشتی و شرعی، علاوه بر تخلف قانونی، می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را به خطر بیندازد.

وی افزود: در کشتارگاه‌های مجاز، دام و طیور پیش و پس از کشتار توسط کارشناسان دامپزشکی مورد بازرسی قرار می‌گیرند و لاشه‌های آنها پس از تایید سلامت، وارد چرخه مصرف می‌شوند.

وی عنوان کرد: شهروندان در صورت مشاهده تخلفات بهداشتی در مراکز عرضه، نگهداری، تهیه و مصرف فرآورده‌های خام دامی می‌توانند موضوع را از طریق سامانه پاسخگویی و دریافت گزارش‌های مردمی دامپزشکی به شماره ۱۵۱۲ اعلام کنند.