پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران که با دست‌نوشته و امضای رهبر معظم انقلاب مزین شده است، در آئینی به مردم شهرستان مهریز تحویل داده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز یزد، این پرچم به‌عنوان یادگاری ارزشمند در اختیار مردم مهریز قرار گرفت؛ یادگاری که برای دریافت‌کنندگان آن، یادآور پیوند با رهبری، هویت انقلابی و آرمان‌های جمهوری اسلامی ایران است.

حاضران در این مراسم نیز با ابراز خرسندی از دریافت این پرچم، آن را نمادی از وحدت، همبستگی ملی و پایبندی به ارزش‌های انقلاب اسلامی دانستند و بر حفظ و پاسداری از این امانت تأکید کردند.