کتاب «بازگشت؛ نگاهی به مبحث رجعت» نوشته سید مجتبی حسینی، در نشر نیستان هنر به چاپ پنجم رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، «بازگشت» برگردان فارسی واژه «رجعت» است؛ مفهومی برخاسته از معارف و اعتقادات شیعه که در روایات معصومین (ع) نیز به آن اشاره شده است. با وجود اهمیت این موضوع در آموزه‌های اعتقادی شیعه، رجعت در سال‌های اخیر کمتر مورد توجه قرار گرفته و این کتاب تلاش دارد زمینه آشنایی بیشتر مخاطبان فارسی‌زبان با ابعاد مختلف آن را فراهم کند.

این اثر برگرفته از سخنرانی‌های یک دهه سید مجتبی حسینی است که با استناد به آیات قرآن کریم و روایات، موضوع رجعت را از جنبه‌های گوناگون بررسی می‌کند. نویسنده در بخش‌های ابتدایی کتاب، با طرح مقدمات بحث، نمونه‌هایی از بازگشت در قرآن را برمی‌شمارد و سپس آیات مرتبط با این موضوع را به‌تفصیل مورد بررسی قرار می‌دهد.

در بخش دیگری از کتاب، موضوع ثواب و عقاب از منظر علوم جدید، به‌ویژه روان‌شناسی و جامعه‌شناسی، بررسی شده و نویسنده از این زاویه به تبیین ضرورت رجعت می‌پردازد. همچنین ویژگی‌های اهل رجعت، رابطه رجعت با قیامت و شهادت و نسبت این مفاهیم با یکدیگر، از دیگر محور‌های کتاب است.

ساختار کتاب در قالب مجالس مختلف تنظیم شده و در پایان، نویسنده خواننده را به تأمل در این آموزه اعتقادی و آمادگی برای همراهی با واقعه رجعت دعوت می‌کند.

چاپ پنجم کتاب «بازگشت؛ نگاهی به مبحث رجعت» نوشته سید مجتبی حسینی در نشر نیستان هنر منتشر شده و در بازار کتاب در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.