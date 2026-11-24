به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۳ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی که به صورت ترکیبی (بخشی از نمایندگان به صورت حضوری و بخشی به صورت وبیناری) در برگزاری است، در پاسخ به سوال نماینده تهران گفت: بی‌ثباتی که در مدیریت مجموعه شرکت‌های وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد، مسئله‌ای است که باید با عدد و رقم بیان شود.

وی ادامه داد: ما سامانه‌ای برای سنجش مدیران وزارتخانه نداشتیم و بر اساس شواهد موجود، عملکرد را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم. مجموعه تاپیکو یکی از مجموعه شرکت‌های سرمایه‌گذاری مهم این وزارتخانه است. در این مجموعه در طول تاسیس وزارت رفاه تا به امروز نزدیک به ۱۵ مدیر تغییر کرده‌اند. متوسط طول عمر مدیران این شرکت ۱۱ ماه بوده است؛ بنابراین بی‌ثباتی مدیریت مسئله‌ای بوده که همواره در مجموعه تاپیکو وجود داشته و امری انکار ناپذیر است.