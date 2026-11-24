وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در سفر استانی خود به اردبیل، با افتتاح مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز رشد توسعه اقتصاد دیجیتال استان، در نشست‌هایی با مدیران حوزه فاوا و فعالان بخش خصوصی، روند توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال استان را بررسی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این سفر دومین سفر استانی دکتر سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به اردبیل در دولت چهاردهم به شمار می‌رود.

وزیر ارتباطات در نخستین سفر خود به این استان در اول خرداد ۱۴۰۴، ضمن افتتاح ۵۳ پروژه ارتباطی با اعتباری بیش از پنج هزار میلیارد ریال، موضوعاتی همچون توسعه فیبر نوری، ارتقای پوشش ارتباطی روستاها، گسترش آموزش مهارت‌های دیجیتال و توسعه اقتصاد دیجیتال را پیگیری کرد.

همچنین در نشست پایش و بررسی وضعیت ارتباطی استان اردبیل که ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵ با حضور وزیر ارتباطات و استاندار اردبیل و مدیران ارشد استان در وزارت ارتباطات برگزار شد، ایجاد مرکز رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال به‌عنوان یکی از مطالبات استان مطرح شد که اکنون با افتتاح این مرکز، یکی از مصوبات و پیگیری‌های آن نشست به مرحله اجرا رسیده است.

در جریان سفر پیش‌رو، در نشست شورای راهبری فاوا با حضور استاندار و مدیران حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، روند توسعه زیرساخت‌های ارتباطی استان، میزان پیشرفت پروژه‌ها و موانع موجود در مسیر اجرای طرح‌های ارتباطی بررسی و درباره راهکار‌های تسریع آن تصمیم‌گیری می‌شود.

همچنین در نشست با فعالان بخش خصوصی و مدیران حوزه فاوا، ظرفیت‌های توسعه اقتصاد دیجیتال استان، مسائل و چالش‌های کسب‌وکار‌های این حوزه و راهکار‌های حمایت از فعالان و تقویت مشارکت بخش خصوصی در توسعه اقتصاد دیجیتال مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.