به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، فرمانده سپاه استان خراسان رضوی در این تجمع گفت: این رزمایش عظمت‌بخش، تجدید میثاقی دوباره با آرمان‌های انقلاب اسلامی و ارج نهادن به جایگاه رفیع بسیج در صیانت از دستاورد‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

در این آئین باشکوه که با حضور پر شور بسیجیان و غیورمردان دیار سربداران برگزار شد، اقتدار، آمادگی دفاعی و روحیه سلحشوری جانفدایان ولایت به نمایش درآمد.

ر۱وی دیار سربداران در این رزمایش میزبان سردار مهدوی، فرمانده سپاه امام رضا علیه السلام بود.