شرکت ملی گاز اعلام کرد: بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء در ۲۴ ساعت گذشته، ۴۰۳ میلیون مترمکعب گاز مصرف کرده است که ۵۸ درصد از کل گاز تحویلی به شبکه را به خود اختصاص داده است.

۵۸ درصد گاز تحویلی در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء مصرف شد

۵۸ درصد گاز تحویلی در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء مصرف شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنا بر اعلام شرکت ملی گاز ایران، در ۲۴ ساعت گذشته (۲ آذر ۱۴۰۵)، مجموع گاز تحویلی به شبکه سراسری به ۶۹۶ میلیون مترمکعب رسید که از این میزان، ۴۰۳۰ میلیون مترمکعب در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء مصرف شده است.

این آمار نشان می‌دهد بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۵۸ درصد از کل گاز تحویلی به شبکه را به خود اختصاص داده است.

شرکت ملی گاز اعلام کرد: با اقدامات ساده‌ای مانند پوشیدن لباس گرم، پوشاندن و بستن دریچه کولر و استفاده از پرده‌های ضخیم، می‌توان مصرف گاز را در بخش خانگی کم کرد.