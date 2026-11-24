به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، این آیین به همت پایگاه‌های مقاومت بسیج شهید رجایی و ام‌البنین (س) و حوزه مقاومت بسیج ولی‌عصر (عج) شهرستان لنده، در مسجد صاحب‌الزمان (عج) روستای قیام برگزار شد.

سرهنگ پاسدار روح‌الله ویسی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان لنده، در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، امنیت و عزت امروز کشور را مرهون ایثار و فداکاری شهیدان دانست .

حجت‌الاسلام سید هدایت محمودی‌اصل، امام جمعه شهرستان لنده نیز با گرامیداشت هفته بسیج، بر تداوم راه شهدا، حفظ وحدت و بصیرت و حضور آگاهانه مردم در صحنه‌های مختلف تأکید کرد.

در حاشیه این یادواره نیز میز خدمت دستگاه‌های اجرایی شهرستان برپا شد و مسئولان به‌صورت مستقیم، مشکلات و مطالبات اهالی روستای قیام را بررسی و برای پیگیری آن‌ها قول مساعد دادند.