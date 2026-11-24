به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،قهرمان شاهی با تأکید بر خط‌ قرمز بودن احقاق حقوق بیماران، اظهار کرد: در پی طرح شکایت شاکی خصوصی و بررسی‌ های کارشناسانه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی، پرونده‌ی اضافه دریافتیِ خارج از تعرفه‌ ی یک پزشک در دستور کار رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده با بررسی مستندات و به دلیل عدم ارائه مدارک دفاعیِ موجه از سوی متهم، تخلف را محرز دانسته و علاوه بر صدور حکم توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی متهم، وی را به پرداخت ۷۸۰ میلیون تومان در حق دولت محکوم کرد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی لرستان با بیان اینکه مبلغ ۷۸ میلیون تومان نیز به عنوان جبران خسارت، مستقیماً در حق شاکی خصوصی لحاظ شده است،مجموع محکومیت این پزشک را ۸۵۸ میلیون تومان اعلام کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان در پایان از مردم خواست هرگونه اضافه دریافتی خارج از تعرفه را به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گزارش کنند تا از تکرار این تخلفات در حوزه سلامت جلوگیری شود.