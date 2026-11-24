به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان فریدون کشیتی گفت: پرونده حمل ۲۵ هزار لیتر گازوئیل خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش ۱۸ میلیارد و ۵۹۲ میلیون ریال در شعبه بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهربابک رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمان افزود: شعبه پس از بررسی و با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط سوخت کشف شده و ظروف حمل، متخلف را به پرداخت ۳۷ میلیارد و ۱۸۴ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته کشیتی، شعبه همچنین ۱۸ میلیارد و ۵۹۲ میلیون ریال برای خودرو حامل سوخت به جریمه اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت ۵۵ میلیارد و ۷۷۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمان افزود: ماموران پلیس آگاهی شهربابک این محموله قاچاق را از یک دستگاه کامیون کشف و گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.