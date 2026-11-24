به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ وزیر ورزش و جوانان با استقبال استاندار، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و دیگر مدیران وارد استان شد.

دنیامالی در بدو ورود به بوشهر با حضور در گلزار شهدای بهشت صادق بوشهر ضمن تجدید میثاق با آرمان انقلاب اسلامی به شهدای والامقام ادای احترام کرد.

با حضور وزیر ورزش و جوانان در این سفر سالن شهدای اقتدار برازجان و مجموعه ورزشی شهدای خلیج فارس بوشهر به بهره برداری می‌رسد.

شرکت در جلسه شورای عالی ورزش استان بوشهر از دیگر برنامه‌های دنیامالی در بوشهر است.