این مراسم به مناسبت سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س) با حضور مادران و همسران شهدا در حسینیه صاحب‌الزمان (عج) محمودآباد یزد برگزار شد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، امامی گفت: این مراسم با همت قرارگاه زینب کبری (س) و خواهران هیئت ولایت، چندین سال است به مناسبت سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س) و با محوریت بانوان برگزار شد.

وی افزود: تبیین فضایل اخلاقی، ویژگی‌های شخصیتی و جایگاه حضرت‌ام‌البنین (س) در فرهنگ ایثار و شهادت از اهداف این برنامه است.

دبیر اجرایی مراسم «امّ‌الشهدا» ادامه داد: در این مراسم که در حسینیه صاحب‌الزمان (عج) محمودآباد برگزار شد، حدود ۱۰۰ نفر از مادران و همسران شهدا حضور داشتند و سخنران ویژه نیز به بیان فضایل و سیره حضرت‌ام‌البنین (س) پرداخت.

امامی ادامه داد: همچنین در این مراسم از صبر و بردباری مادران و همسران شهدا تجلیل شد.