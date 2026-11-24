رئیس اداره قرآن، عترت و نماز اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان اصفهان از آغاز پیش‌ثبت‌نام اعتکاف دانش‌آموزی در سامانه نورینو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بهنام محمدیان گفت: پیش‌ثبت‌نام اعتکاف دانش‌آموزی سال ۱۴۰۵ از ابتدای آذرماه و هم‌زمان با فرارسیدن هفته قرآن، عترت و نماز آغاز شده است.

وی افزود: در مجموع ۴۹۵ مسجد استان اصفهان پذیرای دانش‌آموزان خواهند بود که در ۳۶۰ مسجد، اعتکاف به‌صورت دانش‌آموزمحور برگزار می‌شود.

محمدیان درباره اهداف این آیین افزود: اعتکاف دانش‌آموزی با هدف رشد معنوی دانش‌آموزان، انس بیشتر آنان با قرآن و اهل‌بیت (ع)، تقویت پیوند میان مدرسه و مسجد و گسترش فرهنگ عبادت و بندگی برگزار می‌شود.

وی گفت: سخنرانی‌ها، نشست‌های مربی‌محور، نماز جماعت، تلاوت قرآن و تدبر در آیات آن از برنامه‌های اعتکاف دانش‌آموزی است. بخشی از برنامه‌ها نیز به آشنایی و انس دانش‌آموزان با دعا‌ها و اذکار ایام‌البیض اختصاص دارد.

رئیس اداره قرآن، عترت و نماز اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان اصفهان درباره شیوه پیش‌ثبت‌نام هم گفت: دانش‌آموزان علاقه‌مند پس از ورود به پنل دانش‌آموزی در درگاه مای‌مدیو، بخش «پرورشی و سلامت» را انتخاب کنند و با ورود به سامانه «نورینو»، پیش‌ثبت‌نام خود را تکمیل کنند.

اعتکاف دانش آموزی پارسال در ۳۸۰ مسجد استان اصفهان برگزار شد.