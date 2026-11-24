مدیرکل فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو از ابلاغ ضوابط جدید به شرکت‌های پخش با هدف ساماندهی توزیع شیرخشک، رعایت الگوی مصرف و نظارت دقیق‌تر بر عملکرد شبکه توزیع خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهرام شعیبی مدیرکل فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو با اشاره به ضرورت مدیریت و نظارت بر شبکه توزیع شیرخشک اظهار کرد: در راستای توزیع متناسب با نیاز واقعی بازار و اجرای ضوابط ابلاغی، دستورالعمل جدیدی به مدیران عامل شرکت‌های پخش شیرخشک‌های معمولی و رژیمی ابلاغ شده است.

وی افزود: بر اساس این دستورالعمل، شرکت‌های پخش موظف‌اند عرضه شیرخشک را مطابق الگوی مصرف و ظرفیت‌های تعیین‌شده انجام دهند و فرایند توزیع هر ماه را حداکثر تا روز ۲۵ به پایان برسانند تا تأمین منظم داروخانه‌ها و استمرار دسترسی خانواده‌ها به این محصولات تضمین شود.

شعیبی با اشاره به ضوابط مربوط به سهمیه داروخانه‌ها تصریح کرد: عرضه شیرخشک به داروخانه‌هایی که سهمیه آنها بر اساس ضوابط سازمان غذا و دارو قطع شده است، مجاز نیست و شرکت‌های پخش موظف‌اند این ضوابط را به‌طور دقیق رعایت کنند.

مدیرکل فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو ادامه داد: این تصمیم در پی گزارش‌های دریافتی از معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور و با هدف یکپارچه‌سازی نظارت بر توزیع و جلوگیری از عرضه خارج از چارچوب‌های تعیین‌شده اتخاذ شده است.

وی با تأکید بر نظارت مستمر بر عملکرد شرکت‌های پخش گفت: واحد‌های پایش زنجیره تأمین سازمان غذا و دارو، روند توزیع شیرخشک را به‌صورت مستمر رصد می‌کنند و در صورت مشاهده تخلف از ضوابط ابلاغی، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.

شعیبی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای دقیق دستورالعمل‌های توزیع، نقش مهمی در مدیریت موجودی، توزیع عادلانه و متناسب با الگوی مصرف و حفظ پایداری زنجیره تأمین شیرخشک دارد و رعایت این الزامات از سوی تمامی شرکت‌های پخش ضروری است.