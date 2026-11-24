همزمان با هفته بسیج و با حضور فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان، از دبستان ۴ کلاسه در روستای باقرآباد بخش روداب شهرستان نرماشیر بهره برداری شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان همزمان با هفته بسیج و با حضور فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان، از دبستان ۴ کلاسه در روستای باقرآباد بخش روداب شهرستان نرماشیر بهره برداری شد.

این دبستان ۴ کلاسه در روستای باقرآباد بخش روداب شهرستان نرماشیر با اعتبار ۶۰ میلیارد ریال افتتاح شد و به بهره‌برداری رسید.

بر پایه این گزارش، اعتبار احداث این دبستان به همت بسیج سازندگی سپاه نرماشیر با همکاری خیران و مردم تامین شده است.