به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، ؛ ثبت‌نام ناشران داخلی برای حضور در سی‌وهفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از سه‌شنبه (۳ آذرماه ۱۴۰۵) آغاز می‌شود. ناشران متقاضی حضور در این نمایشگاه می‌توانند تا پایان دوشنبه ۹ آذرماه ۱۴۰۵ با مراجعه به سامانه ketab.ir ضوابط و شرایط حضور در این نمایشگاه را مشاهده و نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

سی‌وهفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به شکل حضوری و مجازی از دوم دی‌ماه برگزار خواهد شد و ناشران فعال سراسر کشور می‌توانند برای حضور در این نمایشگاه از طریق درگاه اینترنتی ثبت‌نام کنند.

تخصیص غرفه به ناشران متقاضی، بر مبنای تعداد کتاب‌های منتشر شده ناشر طی شش سال منتهی تا بیست آذر ماه ۱۴۰۵ (بر اساس اطلاعات ثبت شده در بانک اطلاعات خانه کتاب و ادبیات ایران) صورت می‌گیرد.

مرکز پشتیبانی ثبت نام نمایشگاه با شماره تماس ۹۱۰۰۹۸۹۸-۰۲۱ داخلی پشتیبانی نمایشگاه‌های کتاب از ساعت ۹ تا ۱۹ هر روز آماده پاسخگویی به ناشران است.