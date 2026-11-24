رئیس قوه قضاییه با صدور پیامی، درگذشت رضا امیرخانی، هنرمند متعهد و انقلابی را به خانواده و دوستان ایشان و اهالی قلم، ادب و هنر تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در متن این پیام آمده است: درگذشت هنرمند متعهد و انقلابی، مرحوم رضا امیرخانی را به خانواده و دوستان ایشان و ایضاً اهالی قلم، ادب و هنر تسلیت می‌گویم. آن مرحوم، نویسنده و آفرینشگری متعهد بود که در راستای تولید سرمایه فرهنگی برای کشور دست به قلم شد و آثاری وزین و رصین را در چارچوب آرمان‌های متعالی انقلاب اسلامی و در پیوند با مردم خلق کرد.

برای آن مرحوم، از درگاه ایزد منان، رحمت و مغفرت و برای خانواده ایشان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.