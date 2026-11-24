فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی از دستگیری پنج حفار غیرمجاز در هنگام انجام عملیات حفاری و توقیف تجهیزات و ادوات حفاری آنان در شهرستان بیرجند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی گفت: گفت: در پی اشراف اطلاعاتی پلیس و با همکاری نیرو‌های این یگان، پنج نفر که به‌صورت غیرمجاز اقدام به حفاری کرده بودند، در حین ارتکاب جرم در محدوده یکی از روستا‌های بخش مرکزی شهرستان بیرجند شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ حسن برزگر افزود: در این عملیات، تجهیزات و ادوات مورد استفاده متهمان در حفاری غیرمجاز نیز توقیف شد و افراد دستگیر شده پس از انجام مراحل قانونی برای رسیدگی به پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

وی با تأکید بر اهمیت صیانت از آثار و محوطه‌های تاریخی و فرهنگی افزود: حفاری‌های غیرمجاز و اقدامات سودجویانه برای دستیابی به اشیای تاریخی، علاوه بر تخریب لایه‌های باستان‌شناختی، موجب از بین رفتن بخش مهمی از اطلاعات و هویت تاریخی کشور می‌شود.

سرهنگ برزگر از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تحرک مشکوک، حفاری غیرمجاز یا تعرض به آثار و محوطه‌های تاریخی، مراتب را در اسرع وقت به یگان حفاظت میراث‌فرهنگی اطلاع دهند تا از وارد آمدن خسارت به میراث ارزشمند تاریخی و فرهنگی استان جلوگیری شود.