به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، با هدف ارتقای سطح بهداشت و درمان مناطق کمتر برخورداربه ۲۵۰۰ نفر در روستای استبرق خدمات پزشکی- درمانی ارائه شد.

این اردو با همت مجتمع مس شهربابک و همکاری بسیج جامعه پزشکی، هلال‌احمر، بخشداری، دهیاری و شورای اسلامی روستای استبرق برگزار شد و جمعی از پزشکان و متخصصان، خدمات درمانی و بهداشتی رایگان به اهالی این روستا ارائه کردند.

سرهنگ ابراهیم‌پور، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهربابک، با اشاره به شعار محوری هفته بسیج امسال با عنوان «بسیج، جان‌فدای مردم، امید مستضعفان» گفت: در این اردو دو گروه جهادی تخصصی پزشکی حضور دارند تا با ارائه خدمات رایگان، بخشی از مشکلات درمانی مردم به‌ویژه اقشار کم‌برخوردار را برطرف کنند.

وی افزود: در این اردو خدمات تخصصی در زمینه‌های پزشکی عمومی، تغذیه، مشاوره، چشم‌پزشکی، دندان‌پزشکی، ارتوپدی، اورولوژی، اطفال، گوش و حلق و بینی، پوست و مو و همچنین دامپزشکی به اهالی ارائه شد.