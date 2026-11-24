فرمانده انتظامی استان لرستان از کشف ۱۷ قطعه شیء باستانی مربوط به حدود ۲ هزار سال قبل از میلاد (عصر مفرغ) در شهرستان دلفان خبر داد.

کشف ۱۷ شی متعلق به ۲ هزار سال قبل از میلاد در دلفان لرستان

کشف ۱۷ شی متعلق به ۲ هزار سال قبل از میلاد در دلفان لرستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،محمدرضا هاشمی‌فر اظهار کرد: در پی اشراف اطلاعاتی مبنی بر نگهداری اشیای تاریخی توسط فردی در یکی از روستاهای شهرستان دلفان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی پاسگاه کاکاوند شرقی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی با هماهنگی قضایی، در بازرسی از منزل فرد موردنظر، تعداد ۱۷ قطعه شیء باستانی را کشف که برابر نظر کارشناسان میراث‌فرهنگی مربوط به حدود ۲ هزار سال قبل از میلاد (عصر مفرغ) است.

فرمانده انتظامی استان لرستان با اشاره به دستگیری یک نفر دراین‌رابطه، تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد

هاشمی‌فر با تأکید بر اهمیت صیانت از میراث تاریخی و فرهنگی کشور، قاچاق و نگهداری غیرمجاز اشیای باستانی را تعرض به هویت و پیشینه تمدنی ملت ایران دانست و خاطرنشان کرد: آثار تاریخی و باستانی، سرمایه‌های ارزشمند و بخشی از شناسنامه فرهنگی این سرزمین هستند و حفاظت از آن‌ها وظیفه‌ای همگانی است