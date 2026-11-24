به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای خوزستان گفت: در این مرحله، شرکت‌کنندگان از جمله رشته‌های آشپزی، مکانیک خودرو، برق خودرو، نصب و راه‌اندازی دوربین مداربسته، تعمیرات تلفن همراه، پیرایشگرمردانه و اتوکد به رقابت پرداختند.

شهرام ملایی هزاروندی ادامه داد: هشت نفر از برگزیدگان این مرحله استانی، پس از کسب موفقیت، به مسابقات کشوری مهارت کارکنان وظیفه نیرو‌های مسلح اعزام خواهند شد.

وی ادامه داد: مرحله شهرستانی چهارمین دوره مسابقات ملی مهارت کارکنان وظیفه نیرو‌های مسلح در استان خوزستان نیز آبان‌ماه سال جاری با حضور ۱۱۲ نفر برگزار شده بود.