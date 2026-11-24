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چهارمین مرحله استانی مسابقات مهارتی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح در استان خوزستان با حضور ۶۵ نفر از کارکنان وظیفه فرماندهی انتظامی استان خوزستان (فراجا) در هشت رشته مهارتی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل آموزش فنی و حرفهای خوزستان گفت: در این مرحله، شرکتکنندگان از جمله رشتههای آشپزی، مکانیک خودرو، برق خودرو، نصب و راهاندازی دوربین مداربسته، تعمیرات تلفن همراه، پیرایشگرمردانه و اتوکد به رقابت پرداختند.
شهرام ملایی هزاروندی ادامه داد: هشت نفر از برگزیدگان این مرحله استانی، پس از کسب موفقیت، به مسابقات کشوری مهارت کارکنان وظیفه نیروهای مسلح اعزام خواهند شد.
وی ادامه داد: مرحله شهرستانی چهارمین دوره مسابقات ملی مهارت کارکنان وظیفه نیروهای مسلح در استان خوزستان نیز آبانماه سال جاری با حضور ۱۱۲ نفر برگزار شده بود.