معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی با خانواده‌های شهدای جنگ رمضان شهیدان متین موحد و فرهاد فرهادی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی با خانواده‌های شهدای جنگ رمضان شهیدان متین موحد و فرهاد فرهادی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

رسول مقابلی در این دیدار که برای تکریم مادران و همسران شهدا انجام گرفت، ضمن نثار فاتحه بر روح پاک و مطهر شهدا و امام شهید کشورمان، پای صحبت‌های خانواده‌های معظم شهیدان نشست و از صبر، ایثار و فداکاری آنان قدردانی و بر استمرار راه شهدا در پاسداری از تمامیت ارضی کشور و امنیت ملی تاکید کرد.