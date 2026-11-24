شاخص کیفیت هوای شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۳ ایستگاه پایش، صبح امروز در وضعیت قابل قبول (سالم) قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۳ ایستگاه پایش فعال منتهی به ساعت ۹ صبح سه‌شنبه سوم آذر ماه با میانگین ۷۱ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان‌های ۲۵ آبان با عدد ۷۱، استانداری اصفهان ۵۸، انقلاب ۷۳، خیابان‌های پروین اعتصامی و جی ۸۰، دانشگاه علوم پزشکی ۵۴، رهنان ۷۷، فرشادی ۶۶، فیض و کاوه ۵۹، شرق اصفهان ۹۲ و خیابان میرزا طاهر با عدد ۶۳ AQI وضعیت قابل قبول و شهرک منتظری با عدد ۱۱۸ AQI وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

اداره کل هواشناسی استان اصفهان نیز با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرده است که از امروز سه‌شنبه تا جمعه ۶ آذرماه به دلیل تشدید سکون جوی، افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا در مناطق مرکزی و صنعتی استان به ویژه کلانشهر اصفهان ادامه خواهد داشت.

هواشناسی اصفهان نسبت به افزایش غلظت آلاینده‌ها، کاهش کیفیت هوا، افزایش شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای گروه‌های حساس هشدار داده و افزوده است که در صورت مهار نشدن منابع انتشار آلاینده (ثابت و متحرک) احتمال افزایش شاخص آلودگی در مناطق پرتردد و صنعتی در حد ناسالم برای همه گروه‌ها وجود دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.