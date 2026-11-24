جلسه کنترل و پایش طرح های شاخص سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد جمعی از مدیران شهری برگزار شد



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، معاون محیط‌زیست و خدمات شهری شهرداری مشهد در این نشست با اشاره به اهمیت ارتقای تجهیزات ایمنی شهر اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام‌ شده، انعقاد قرارداد تأمین تجهیزات مورد نیاز آتش‌نشانی شامل ۹ عنوان تجهیزات تخصصی با اعتبار ۵۷ میلیارد تومان است. با وجود تمامی مشکلات، این قرارداد با صددرصد جذب اعتبار نهایی شده و تمامی اقلام به‌زودی تحویل انبار‌ها خواهد شد.

مهدی یعقوبی، ضمن تشریح آخرین وضعیت طرح های عمرانی سازمان با مجموع اعتبار ۲۹۳ میلیارد تومان افزود: در حال حاضر ۴ طرح عمرانی فعال شامل احداث ستاد مرکزی و مرکز فرماندهی، احداث ایستگاه بهار، توسعه ایستگاه ۲۹ و احداث ایستگاه طرحچی در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: طرح ستاد مرکزی و مرکز فرماندهی با پیشرفت فیزیکی ۳۸ درصدی همراه است و پیش‌بینی می‌شود عملیات سازه‌ای و زیرساخت‌های آن تا پایان سال به اتمام برسد. همچنین طرح ایستگاه ۲۹ واقع در خیابان ۲۲ بهمن نیز تا پایان سال جاری تکمیل خواهد شد. مطالعات ایستگاه طبرسی تا پایان این ماه تمام می‌شود تا پس از فراخوان، قرارداد احداث آن منعقد شود.

معاون محیط‌زیست و خدمات شهری شهرداری مشهد با اشاره به توسعه زیرساخت‌های آموزشی سازمان تصریح کرد: نخستین دوره رفتارشناسی حریق برای نیرو‌های عملیاتی آتش‌نشانی برنامه‌ریزی شده و در روز‌های آینده اولین دوره عملی آن با ظرفیت ۱۵ نفر در هر دوره برگزار خواهد شد.

وی در خصوص طرح میدان عملیاتی آتش‌نشانی سوران گفت: سایت آموزشی و عملیاتی آتش نشانی در سوران یکی از ظرفیت‌های این سازمان است که می‌توان برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم در آن از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرد. این سایت آموزشی علاوه بر اینکه مکان مناسبی برای آموزش‌های عملیاتی آتش‌نشان‌ها بوده، فرصت خوبی برای برگزاری دوره‌های تخصصی و آموزشی مختلف سایر سازمان‌ها و ارگان‌ها است.