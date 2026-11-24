به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، یوسف غفارزاده با وجود بهبود شاخص‌های بارندگی و منابع آب سطحی درباره به تداوم کسری انباشته ۱.۵ میلیارد مترمکعبی مخازن آب زیرزمینی استان هشدار داد و اظهار کرد: بارش‌های ماه‌های اخیر تأثیر مثبتی بر وضع منابع آب استان داشته و موجب افزایش ورودی و حجم ذخایر تعدادی از سد‌ها شده است اما این بهبود نسبی به معنای پایان تنش آبی نیست و پیامد‌های خشکسالی‌های متوالی همچنان در منابع آب سطحی و زیرزمینی استان مشاهده می‌شود.

وی با اشاره به آخرین وضعیت مخازن سدها افزود: حجم ذخایر آب ۱۲ سد استان در دوم آذرماه به ۲۶۷ میلیون و ۸۰۰ هزار مترمکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۲۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: مجموع آب ورودی به این سد‌ها از ابتدای سال آبی جاری تا امروز با افزایش ۱۸۷ درصدی به ۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب رسیده است.

غفارزاده با تأکید بر ضرورت توجه به ظرفیت واقعی مخازن اظهار کرد: با وجود افزایش قابل‌توجه ذخایر نسبت به سال گذشته، متوسط پرشدگی این ۱۲ سد تنها ۴۱ درصد است و همین موضوع نشان می‌دهد که افزایش حجم آب ذخیره‌شده، به معنای رسیدن مخازن به شرایط مطلوب نیست، ازاین‌رو، مدیریت دقیق ذخایر و برنامه‌ریزی برای تأمین پایدار نیاز‌های آبی استان همچنان در اولویت قرار دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌ شرقی همچنین به وضعیت بارندگی‌ها اشاره کرد و گفت: متوسط بارش ثبت‌شده استان تا پایان آبان‌ماه به ۵۷.۹ میلی‌متر رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته ۳۷۵.۴ درصد و نسبت به متوسط بلندمدت ۱۴.۱ درصد افزایش یافته است، با این‌ حال، حجم جریان‌های آب سطحی در ایستگاه‌های مبنای استان، با وجود افزایش نسبت به سال گذشته، همچنان ۴۳ درصد کمتر از میانگین بلندمدت است.

وی با بیان اینکه افزایش بارندگی‌ها هنوز نتوانسته کسری انباشته منابع آب زیرزمینی را جبران کند اظهار کرد: بررسی وضعیت ۲۵ آبخوان استان نشان می‌دهد که کسری تجمعی مخازن آب زیرزمینی تا مهرماه سال جاری به حدود یک میلیارد و ۵۰۲ میلیون مترمکعب رسیده است؛ رقمی که بیانگر استمرار فشار بر منابع راهبردی آب استان و ضرورت تشدید اقدامات حفاظتی و کنترلی است.

غفارزاده با اشاره به تمرکز بخش عمده این کسری در چند آبخوان بحرانی افزود: بیش از ۸۳ درصد کسری بلندمدت منابع آب زیرزمینی آذربایجان شرقی مربوط به چهار آبخوان مرند، شبستر–صوفیان، دامنه‌های شمالی سهند و تسوج است، در این میان، آبخوان مرند با حدود ۶۶۳ میلیون مترمکعب کسری تجمعی و بیش از ۲۲ متر افت تراز، بحرانی‌ترین وضعیت را دارد و به‌تنهایی ۴۴ درصد از کسری مخازن آب زیرزمینی استان را به خود اختصاص داده است.

مدیرعامل آب منطقه آذربایجان شرقی همچنین درباره آخرین وضعیت دریاچه ارومیه گفت: بر اساس نتایج پایش انجام‌شده تا پایان آبان‌ماه، تراز دریاچه نسبت به ابتدای سال آبی جاری ثابت مانده و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۱۴ سانتی‌متر افزایش یافته است.

وی یادآور شد: حجم آب دریاچه نیز حدود ۲.۵۸ میلیارد مترمکعب برآورد شده که نشان‌دهنده بهبود وضعیت نسبت به سال گذشته است؛ بااین‌حال، استمرار این شرایط نیازمند مدیریت منابع آب و توجه به الزامات زیست‌محیطی حوضه آبریز است.