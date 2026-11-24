برنامه‌های «آبادی باز»، با سفر به روستای خفر از توابع شهرستان سمیرم و «نشان افتخار»، روایت قصه‌گوی مهربان کودکان، مهدی آذریزدی نویسنده نام‌آشنای ادبیات کودک و نوجوان، امروز از رادیو صبا پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه امروز «آبادی باز»، شنوندگان را به روستای خفر سمیرم می‌برد، روستایی در دامنه‌های باشکوه دنا که با طبیعت کوهستانی، باغ‌های سرسبز و چشم‌انداز‌های تماشایی، جلوه‌ای متفاوت از زیبایی‌های روستایی استان اصفهان را به تصویر می‌کشد.

این برنامه با نگاهی به زندگی روستایی در نقاط مختلف کشور، تلاش می‌کند جلوه‌هایی از فرهنگ بومی، آداب و رسوم، جاذبه‌های طبیعی و ظرفیت‌های گردشگری روستا‌ها را به مخاطبان معرفی کند و زمینه شناخت بیشتر داشته‌های کمترشناخته‌شده ایران را فراهم آورد.

روستای خفر در شهرستان سمیرم با طبیعت کوهستانی، چشم‌انداز‌های چشم‌نواز و جاذبه‌های طبیعی خود، از مناطق دیدنی استان اصفهان به شمار می‌رود و به دلیل قرار گرفتن در دامنه‌های رشته‌کوه دنا، از موقعیت طبیعی و گردشگری ویژه‌ای برخوردار است.

روستای خفر که به «جهنم سفید» نیز شهرت دارد، در دامنه شمالی رشته‌کوه دنا قرار گرفته و به واسطه ارتفاع زیاد، زمستان‌های سرد و بارش برف قابل توجه، چهره‌ای متفاوت از طبیعت کوهستانی زاگرس را به نمایش می‌گذارد. این روستا همچنین یکی از مسیر‌های شناخته‌شده صعود به ارتفاعات دناست و طبیعت پیرامون آن با باغ‌های میوه، چشمه‌ها و چشم‌انداز‌های کوهستانی، ظرفیت‌های ارزشمندی برای طبیعت‌گردی و گردشگری دارد.

زندگی مردم خفر، فعالیت‌های باغداری و کشاورزی و پیوند دیرینه ساکنان با طبیعت کوهستانی، از دیگر جلوه‌های قابل توجه این روستاست که در این برنامه مورد توجه قرار می‌گیرد.

برنامه «آبادی باز» از شنبه تا چهارشنبه، ساعت ۱۴:۳۰ به تهیه‌کنندگی نیلوفر قاسمی‌پور و با اجرای مهدی پر، پخش می‌شود.

برنامه «نشان افتخار»، با مرور زندگی و آثار مهدی آذریزدی، نویسنده نام‌آشنای ادبیات کودک و نوجوان و خالق «قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب»، مخاطبان را به دنیای قصه‌های ماندگار این نویسنده پیشکسوت می‌برد.

برنامه «نشان افتخار» در هر قسمت با روایت زندگی و دستاورد‌های چهره‌های برجسته ایران، مخاطبان را با شخصیت‌هایی آشنا می‌کند که در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی، هنری و اجتماعی نقش‌آفرین بوده‌اند و آثار و نامشان در تاریخ این سرزمین ماندگار شده است.

در این قسمت، زندگی و فعالیت‌های ادبی مهدی آذریزدی، نویسنده‌ای که سال‌های بسیاری از عمر خود را صرف بازنویسی و بازآفرینی قصه‌های کهن فارسی برای کودکان و نوجوانان کرد، بررسی می‌شود، نویسنده‌ای که با زبانی ساده و دلنشین، میراث ادبی و فرهنگی ایران را به نسل‌های مختلف معرفی کرد.

مهدی آذریزدی در سال ۱۳۰۰ خورشیدی در روستای خرمشاه یزد متولد شد. او از کودکی به مطالعه و کتاب علاقه داشت و با وجود دشواری‌های زندگی و نداشتن تحصیلات رسمی گسترده، مسیر خود را در دنیای ادبیات پیدا کرد. مجموعه «قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب» از شناخته‌شده‌ترین آثار اوست که با بازنویسی داستان‌های کهن و ادبیات کلاسیک فارسی، سهم مهمی در آشنایی کودکان و نوجوانان با گنجینه ادبی ایران داشته است.

آذریزدی با آثاری، چون بازنویسی قصه‌های کلیله و دمنه، مرزبان‌نامه، سندبادنامه و داستان‌های مثنوی، تلاش کرد مفاهیم و روایت‌های ارزشمند ادبیات کهن را با زبانی قابل فهم برای مخاطبان کودک و نوجوان بازگو کند. او به پاس سال‌ها فعالیت فرهنگی و ادبی، به عنوان یکی از چهره‌های ماندگار ادبیات کودک و نوجوان ایران شناخته می‌شود.

برنامه «نشان افتخار» ساعت ۱۲:۱۵ به تهیه‌کنندگی مژگان فرزین و با اجرای مهدی مجنونی، پخش می‌شود.