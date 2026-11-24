استاندار اصفهان: هفته خانواده از هفتم تا سیزدهم آذر با هدف نمایش نقش خانواده‌ها در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در استان اصفهان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ استاندار اصفهان در نشست شورای راهبری میز خانواده گفت: برنامه‌های این هفته با مشارکت خانواده‌ها در فعالیت‌های اجتماعی، محیط‌های کسب‌وکار و مشاغل مختلف اجرا می‌شود تا جلوه‌هایی از همدلی و صمیمیت اعضای خانواده به تماشا گذاشته شود.

مهدی جمالی‌نژاد افزود: دستگاه‌های اجرایی متناسب با مأموریت خود برنامه‌هایی پیش‌بینی کرده‌اند و شهرستان‌ها نیز با توجه به ظرفیت‌های اقلیمی، جغرافیایی، فرهنگی و تاریخی میزبان رویداد‌های مختلف می‌شوند.

وی معرفی و تجلیل از خانواده‌های موفق در حوزه‌های کسب‌وکار، صنعت و اشتغال را از دیگر محور‌های این برنامه‌ها برشمرد و بر نقش مجموعه‌های ورزشی و فرهنگی در برگزاری رویداد‌های ویژه خانواده تأکید کرد.

استاندار اصفهان همچنین گفت: صداوسیمای استان پوشش رسانه‌ای گسترده‌ای از رویداد‌های هفته خانواده خواهد داشت و حضور شهرستان‌ها، به‌ویژه مناطق تاریخی و قدیمی استان، مورد توجه قرار می‌گیرد.