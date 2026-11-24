چین تمرین‌ نهایی پیش از پرتاب شنژو ۲۴ را با موفقیت به پایان رساند؛ مأموریتی که قرار است فضانورد پاکستانی محمد ذیشان علی را به ایستگاه تیانگونگ منتقل کند .

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام‌آباد به نقل از «رادیو پاکستان»؛ تمرین نهایی پیش از پرتاب فضاپیمای شنژو ۲۴ چین روز ۲۲ نوامبر در مرکز پرتاب ماهواره جیوچوان در شمال غرب این کشور با موفقیت انجام شد.

در این تمرین مشترک هر سه فضانورد مأموریت مراحل عملیاتی و دستورالعمل‌های پیش از پرتاب را اجرا کردند و تمامی اقدامات تعیین‌شده با دقت انجام شد.

ژو لو از مقام‌های مرکز آموزش و تحقیقات فضانوردی چین، با اشاره به عملکرد گروه پروازی اعلام کرد: سه فضانورد در جریان این تمرین آمادگی و دقت لازم را در اجرای مراحل مأموریت نشان دادند.

نخستین حضور پاکستان در یک مأموریت سرنشین‌دار فضایی چین

بر اساس گزارش روزنامه داون پاکستان در ۲۴ نوامبر، محمد ذیشان علی به عنوان فضانورد پاکستانی انتخاب شده است تا در مأموریت شنژو ۲۴ حضور داشته باشد. او به عنوان متخصص محموله مأموریت، در کنار دو فضانورد چینی، تانگ هونگبو و وو یی، به ایستگاه فضایی تیانگونگ اعزام خواهد شد.

قرار است این فضاپیما روز چهارشنبه ۲۵ نوامبر ساعت ۸:۱۸ صبح به وقت پکن از مرکز پرتاب جیوچوان به فضا پرتاب شود.

ذیشان علی نخستین فضانورد خارجی خواهد بود که از ایستگاه فضایی تیانگونگ چین بازدید می‌کند.

حضور فضانورد پاکستانی در این مأموریت صرفاً جنبه نمادین ندارد. او قرار است در مدت اقامت خود در ایستگاه فضایی، در اجرای آزمایش‌های علمی مشترک پاکستان و چین مشارکت کند.

بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، این آزمایش‌ها چهار طرح مشترک در حوزه زیست فناوری و علوم مواد را شامل می‌شود که یکی از آنها به بررسی میکروارگانیسم‌های فتوسنتزکننده اختصاص دارد.

پیشینه همکاری فضایی اسلام‌آباد و پکن

همکاری فضایی پاکستان و چین در سال‌های گذشته عمدتاً بر پرتاب ماهواره‌های پاکستانی با استفاده از ظرفیت‌های فضایی چین و توسعه همکاری‌های علمی و فناوری متمرکز بوده است.

در فوریه ۲۰۲۵ نیز سازمان تحقیقات فضایی پاکستان (SUPARCO) و سازمان فضایی سرنشین‌دار چین توافقی برای انتخاب و آموزش فضانوردان پاکستانی امضا کردند.

در چارچوب این توافق، محمد ذیشان علی و خرم داوود پس از طی مراحل انتخاب، برای آموزش فضایی به چین اعزام شدند و یکی از آنها برای حضور در مأموریت شنژو ۲۴ انتخاب شد.

اهمیت مأموریت برای پاکستان

ورود یک فضانورد پاکستانی به ایستگاه فضایی چین، مرحله تازه‌ای در روابط علمی و فناوری دو کشور محسوب می‌شود. این همکاری نشان می‌دهد روابط اسلام‌آباد و پکن علاوه بر حوزه‌های اقتصادی، زیرساختی و دفاعی، به عرصه تحقیقات فضایی و فناوری‌های پیشرفته نیز گسترش یافته است.

برای پاکستان، مشارکت در چنین مأموریتی فرصتی برای افزایش تجربه علمی، تربیت متخصصان فضایی و توسعه ظرفیت‌های داخلی در زمینه علوم فضایی و فناوری‌های نوین فراهم می‌کند.

در مجموع، مأموریت شنژو ۲۴ را می‌توان یکی از مهم‌ترین مراحل همکاری علمی پاکستان و چین دانست؛ مأموریتی که در صورت انجام موفق پرتاب، نخستین حضور یک شهروند پاکستانی در ایستگاه فضایی تیانگونگ را رقم خواهد زد.