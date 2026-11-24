پایان عملیات بازسازی فرستندههای خراسان شمالی
عملیات بازسازی فرستندههای پرقدرت خراسان شمالی با هدف ارتقای کیفیت پخش به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی
، عملیات بازسازی و رفع اشکالات فنی فرستندههای پرقدرت خراسان شمالی با هدف ارتقای کیفیت پخش و پایداری شبکههای HD توسط کارشناسان اداره کل فرستندههای رادیویی و تلویزیونی به پایان رسید.
با تعویض مایع کولینگ بستههای سوم و چهارم، تعویض غبارگیرهای فرستندههای هواخنک و تنظیم پارامترهای اکسایترها توسط تیم فنی از استهلاک زودرس تجهیزات جلوگیری شد.
همچنین همزمان، فرستندههای پرقدرت رادیویی FM نیز بازبینی و تعمیر شدند و برنامه جامعی برای بهبود مستمر ایستگاههای رادیویی منطقه تدوین شد.