عملیات بازسازی فرستنده‌های پرقدرت خراسان شمالی با هدف ارتقای کیفیت پخش به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، عملیات بازسازی و رفع اشکالات فنی فرستنده‌های پرقدرت خراسان شمالی با هدف ارتقای کیفیت پخش و پایداری شبکه‌های HD توسط کارشناسان اداره کل فرستنده‌های رادیویی و تلویزیونی به پایان رسید.

با تعویض مایع کولینگ بسته‌های سوم و چهارم، تعویض غبارگیر‌های فرستنده‌های هواخنک و تنظیم پارامتر‌های اکسایتر‌ها توسط تیم فنی از استهلاک زودرس تجهیزات جلوگیری شد.

همچنین همزمان، فرستنده‌های پرقدرت رادیویی FM نیز بازبینی و تعمیر شدند و برنامه جامعی برای بهبود مستمر ایستگاه‌های رادیویی منطقه تدوین شد.