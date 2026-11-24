سخنگوی شورای آرد و نان کشور گفت: پایش سامانه‌ای بیش از ۱۱ میلیون تراکنش روزانه نان نشان داد که یک اقلیت یک درصدی، با سوءاستفاده از یارانه دولتی، حدود ۱۵ درصد از کل سهمیه آرد کشور را به شبکه‌های غیررسمی و مصارف نامتعارف سوق می‌دادند.

حسین ظفری در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با اشاره به نتایج اجرای طرح ازمایشی نظارت هوشمند بر توزیع آرد و نان در ۷ استان افزود: با اجرای این طرح ۲۸۰ هزار کد ملی متخلف شناسایی و برای ۶۷ هزار نفر از دانه‌درشت‌ها پرونده تشکیل و به مراجع قضایی و تعزیرات ارسال و آرد صرفه‌جویی‌شده برای تقویت سهمیه نانوایی‌ها به خود استان‌ها بازگردانده شد.

وی گفت: در پی تأکید دولت بر حفظ سفره معیشتی مردم و اعلام اینکه «نان خط قرمز حاکمیت است»، ابعاد تازه‌ای از طرح نظارت هوشمند بر سامانه توزیع آرد و نان تشریح شد؛ طرحی که با هدف مقابله با سوداگری، مهار صف‌های طولانی و صیانت از منابع یارانه‌ای آغاز شده است.

ردپای ۱۵ درصد از آرد کشور در دست اقلیت یک درصدی

سخنگوی شورای ارد و نان کشور اظهار کرد: بر اساس داده‌های سامانه‌های هوشمند نظارتی، بررسی روزانه نزدیک به ۱۱ میلیون تراکنش حاکی از آن است که بیش از ۹۹ درصد جامعه رفتاری کاملاً عادی و متناسب با نیاز خانوار دارند؛ اما اقلیتی محدود (حدود یک درصد) با رفتار‌های خارج از قاعده، دست به خرید‌های فوق‌العاده و نامتعارف زده‌اند.

ظفری ادامه داد: بررسی‌های تکمیلی نشان می‌دهد این اقلیت ۱ درصدی به تنهایی رقمی معادل ۱۵ درصد از کل آرد یارانه‌ای کشور را جذب و به سمت مصارفی، چون خوراک دام و طیور یا قاچاق و عرضه خارج از شبکه با نرخ‌های آزاد هدایت می‌کردند.

کشف موارد عجیب: ۱۰۰ کارت بانکی در دست یک نفر!

وی اضافه کرد: در جریان این پایش‌ها، الگو‌های عجیبی از تخلفات ثبت شده است؛ از جمله مواردی که یک فرد ظرف یک ماه معادل سرانه مصرف بیش از ۱۲۰۰ نفر اقدام به خرید نان کرده یا در موردی دیگر در یکی از استان‌ها، یک فرد با استفاده از ۱۰۰ کارت بانکی مختلف اقدام به خرید نان یارانه‌ای کرده بود. وجود این حجم از تقاضای کاذب، عامل اصلی شکل‌گیری صف‌های سنگین و گلایه‌مندی شهروندان در برخی مناطق کشور بوده است.

معرفی ۶۷ هزار پرونده به تعزیرات و دادستانی

ظفری گفت: در گام نخست برخورد، ۲۸۰ هزار کد ملی دارای رفتار غیرمتعارف و مشکوک شناسایی و تحت رصد قرار گرفتند. از این تعداد، پرونده ۶۷ هزار متخلف عمده که حجم خرید‌های بسیار بالایی داشتند، به تفکیک استان‌ها به سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه قضایی ارجاع شده است.

همچنین به عنوان اهرم بازدارنده، برای این دسته از افراد تدبیری اتخاذ شده تا در صورت ادامه خرید‌های خارج از عرف، نان با قیمت تمام‌شده (غیر یارانه‌ای) برای آنان محاسبه شود.

نتایج اجرای طرح آزمایشی در ۷ استان: کاهش صفوف نانوایی‌ها

وی اظهار کرد: این طرح طی ۱۰ روز گذشته در ۷ استان کشور به صورت پایلوت اجرایی شده و بازخورد‌های میدانی نشان‌دهنده اثربخشی فوری آن و کاهش چشمگیر صف‌های نانوایی است. نکته مهم در مدیریت این طرح آن است که صرفه‌جویی حاصل از مهار خرید‌های قاچاق و نامتعارف، به صورت متمرکز به مرکز بازنمی‌گردد؛ بلکه سهمیه آرد صرفه‌جویی‌شده تماماً در اختیار خود استان قرار می‌گیرد تا با بازتوزیع در میان نانوایی‌ها، دسترسی آسان‌تر و باکیفیت‌تر مردم به نان تضمین شود.

نان برای بیش از ۹۹ درصد مردم بدون تغییر قیمت و محدودیت

سخنگوی شورای ارد و نان کشور در پایان با تاکید مسولان بر رد هرگونه شایعه در خصوص گرانی نان گفت: هدف اصلی این طرح صرفاً نظارت رفتاری بر جریان توزیع و بستن روزنه‌های قاچاق آرد است و اساساً هیچ بحثی پیرامون افزایش قیمت نان برای عموم جامعه مطرح نیست.

عموم شهروندان طبق روال همیشگی می‌توانند نان مورد نیاز خانواده و مصارف مهمانی خود را بدون هیچ محدودیتی از نانوایی‌های یارانه‌ای تهیه کنند.