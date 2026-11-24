اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با آغاز عملیات مرمت اضطراری مسجد تاریخی «سید»، اقدامات فوری برای رفع آسیب‌های کالبدی و حفاظتی این بنای شاخص را در دستور کار قرار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون میراث فرهنگی استان اصفهان، با اشاره به وضعیت حفاظتی این بنا گفت: در مرحله نخست این عملیات، تمرکز اصلی بر رفع مشکلات فوری مانند عایق‌بندی پشت‌بام‌ها، اصلاح ناودان‌ها، ساماندهی سیستم برق، اصلاح مسیر‌های هدایت آب‌های سطحی و رفع خلل‌های کالبدی در بخش‌های مختلف بنا است.

سیدروح‌الله سیدالعسگری با اشاره به نیاز مبرم به مرمت تخصصی بخش‌های آسیب‌دیده، افزود: ایوان جنوبی و محدوده گنبدخانه به دلیل وجود ترک‌خوردگی در سقف و جداره‌ها، از جمله نقاط بحرانی هستند که نیاز به استحکام‌بخشی سازه‌ای دارند. همچنین مرمت سازه‌های چوبی، درها، پنجره‌ها و کاشی‌کاری‌های آسیب‌دیده در برنامه‌های مراحل بعدی قرار دارد.

وی با تأکید بر نقش مشارکت‌های مردمی و هیئت امنا، گفت: با تشکیل هیئت امنای جدید در سال گذشته، مسیر ساماندهی و حفاظت از این مسجد هموار شده است. همچنین برای تأمین اعتبارات لازم، همکاری‌های مشترکی میان میراث فرهنگی، اوقاف، شهرداری و استانداری اصفهان در جریان است.

مسجد سید اصفهان از آثار با شکوه دوران قاجار است، چنان که در کتیبه‌ی ایوان نیز آمده در سال ۱۲۵۵ به اتمام رسید. این بنای تاریخی در زمان محمد شاه قاجار به همت حجت الاسلام حاج سید محمد باقر شفتی که از روحانیون بزرگ اصفهان و از مراجع عالی قدر تشیع در زمان خود بود، پایه گذاری شد.

مسجدسید اصفهان بیش از هشت هزار متر مربع مساحت دارد، دارای چهار در اصلی، دو چهل ستون، دو شبستان بزرگ، یک گنبد، سه ایوان و بیش از ۴۵ حجره است، اما مناره ندارد.