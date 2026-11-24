به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، متن پیام محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران به مناسبت هفته بسیج به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

هفته بسیج، هرساله، فرصتی ارزشمند برای پاسداشت فرهنگ ایثار، فداکاری، مسئولیت‌پذیری و حضور آگاهانه مردم در عرصه‌های دفاع از استقلال، عزت و سربلندی ایران اسلامی است؛ فرهنگی ریشه‌دار که بیش از چهار دهه در فراز و فرودهای تاریخ معاصر کشور ، همواره جلوه‌ای از ایمان ، همبستگی ملی و تعهد به سرنوشت میهن را نمایان ساخته است.

امسال اما، این مناسبت مهم، توجه بیشتری را طلب می‌کند. جنگ تحمیلی و تجاوزکارانه آمریکا و صهیونیزم علیه ایران عزیز، بار دیگر اهمیت انسجام ملی، همبستگی اجتماعی و نقش بی‌بدیل مردم در صیانت از استقلال، امنیت و تمامیت کشور را نمایان ساخت. ایستادگی و مقاومت مردم در مواجهه با دشواری‌های همه دوران انقلاب، به ویژه دو جنگ اخیر، جلوه‌ای روشن از تعلق خاطر عمیق آنان به ایران عزیز اسلامی و بیانگر این حقیقت است که سرمایه اصلی یک ملت، اعتماد، همدلی، آگاهی و بسیج اراده جمعی برای پاسداری از دین، خاک و ارزش‌ها و صیانت از آرمان‌ها برای ساختن آینده‌ای بهتر است.

دانشگاه به‌عنوان کانون علم، خرد ورزی، آزاداندیشی و پرورش سرمایه انسانی، رسالتی بنیادین در تقویت خودباوری ملی، ارتقای آگاهی اجتماعی و تربیت نسل‌های مسئول، امیدوار و توانمند بر عهده دارد. فرهنگ بسیج در محیط دانشگاه، در پیوند با علم، اخلاق، عقلانیت، نوآوری و خدمت به مردم، می‌تواند زمینه‌ساز بسیج اثربخش اراده‌ها در حل مسائل کشور و تحقق آرمان پیشرفت، عدالت و توسعه پایدار باشد.

دانشگاه تهران، به پشتوانه جایگاه تاریخی و مسئولیت ملی خود، تقویت پیوند میان دانش، جامعه و مسئولیت اجتماعی را از ارکان مأموریت خویش می‌داند و بر بسیج همه دانشگاهیان برای اعتلای علمی کشور، تحکیم همبستگی ملی و گشودن افق‌های روشن پیش روی ایران تأکید دارد.

با درود به روان مطهر امام عزیز و قائد شهید امت و آرزوی طول عمر برای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، ضمن گرامیداشت هفته بسیج و یاد و خاطره دلاورمردی‌های همه بسیجیان جان بر کف، این مناسبت را به تمامی عزیزان بسیجی، به‌ویژه استادان، دانشجویان و کارکنان بسیجی دانشگاه تهران، تبریک می‌گویم و امیدوارم با اتکاء به این سرمایه ایمانی و علمی و با همدلی و روحیه خدمت بی‌ادعا و بسیجی‌وار، در مسیر سربلندی ایران عزیز و ساختن آینده‌ای شایسته نسل‌های پیش رو، گام‌هایی استوار و ماندگار برداریم.

محمدحسین امید

دانشگاه تهران