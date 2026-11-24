موج جدید ناپایداری‌های جوی در راه آذربایجان‌ غربی است؛ بارش باران در مناطق مختلف، احتمال بارش برف در ارتفاعات و کاهش دما از اواخر هفته، مهم‌ترین پدیده‌های جوی پیش‌روی استان خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی با صدور اطلاعیه‌ای از تداوم جوی نسبتا پایدار در استان طی روز سه‌شنبه سوم آذرماه خبر داد و اعلام کرد: از اواخر وقت امروز، با عبور موجی زودگذر از تراز میانی جو، شرایط برای بارش باران، رعدوبرق و در مناطق سردسیر و ارتفاعات بارش برف در برخی مناطق استان فراهم می‌شود.

بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، امروز سه‌شنبه جوی نسبتا پایدار و بدون بارش در سطح استان حاکم خواهد بود که در برخی ساعات، به‌ویژه در نیمه جنوبی استان، با وزش باد نسبتا شدید همراه است.

بر اساس این گزارش، از اواخر وقت امروز با عبور موجی زودگذر از تراز میانی جو، به‌ویژه در نیمه شمالی استان، بارش‌های متناوب باران همراه با احتمال رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود و در مناطق سردسیر و ارتفاعات نیز احتمال بارش برف وجود دارد.

همچنین روز چهارشنبه با افزایش گرادیان فشاری در منطقه، وزش باد نسبتا شدید در اغلب نقاط استان دور از انتظار نیست و فعالیت این سامانه ناپایدار تا اواخر وقت چهارشنبه در سطح استان ادامه خواهد داشت.

اداره کل هواشناسی آذربایجان‌غربی با اشاره به پیامد‌های احتمالی این شرایط جوی، نسبت به احتمال آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانه‌ها، لغزندگی جاده‌ها و کاهش دید افقی در محور‌های مواصلاتی شمال استان هشدار داد.

در ادامه این گزارش آمده است: از نظر دمایی نیز با شمالی شدن جریانات جوی از اواخر هفته جاری، روند کاهش دما در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.