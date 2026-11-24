به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ بسیجیان حاضر شده در گلزار شهدای میناب، که بیشتر دانش آموز هستند از هرمزگان، استان های همجوار و یک گروه نیز از استان تهران به هرمزگان سفر کرده‌اند.

قرار است از این پس برنامه سفر کاروان راهیان نور دبستان شجره طیبه میناب در برنامه‌های سازمان بسیج دانش آموزی کشور گنجانده شود تا به مرور دانش آموزان سراسر کشور از محل بزرگترین جنایت تاریخ علیه کودکان و بنیان علم و دانش بازدید کنند.

برنامه نخستین کاروان راهیان نور دبستان شجره طیبه میناب با سرود خوانی، مدیحه سرایی و خاطره گویی بازماندگان دبستان شجره طیبه میناب همراه بود.

فرمانده سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان در این اجتماع گفت: شهادت ۱۶۵ شهید گلگون کفن دبستان شجره طیبه میناب سند جنایت و وحشی گری آمریکا و رژیم صهیونیستی است.

سردار صنعتکاران افزود: دشمن با ارتکاب این جنایت به دنبال ایجاد رعب و وحشت در دل ملت و شکستن مقاومت مردم بود، ولی ایثار خانواده شهدا، ایستادگی مردم و رشادت رزمندگان دشمنان را خوار و خفیف کرد.

وی گفت: دشمن با وجود با استفاده از همه ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای در کنار عملیات‌های نظامی، شناختی و ترکیبی متحمل شکست مفتضحانه‌ای شد و امروز به دنبال راه نجاتی برای خروج از این جنگ است.

فرمانده سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان گفت: امروز رویداد ملی راهیان نور سرآغاز رسوایی آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی و ثبت این جنایت در حافظه تاریخ است.

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