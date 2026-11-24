فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین از کشف بیش از هزار و ۵۰۰ نخ سیگار قاچاق، بیش از ۴ کیلوگرم ناس و ۵۰ عدد طعم قلیان غیرمجاز از ۸ واحد صنفی متخلف در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، سرهنگ محمدرضا قائمی نژاد گفت‌: در پی رصد‌های اطلاعاتی و اقدامات فنی مأموران پلیس اطلاعات ۸ واحد صنفی متخلف در سطح شهرستان شناسایی و در چند طرح ضربتی مورد بازرسی قرار گرفتند که در نتیجه آن اقلام قاچاق و غیرمجاز کشف شد.

وی افزود: ارزش اقلام مکشوفه بیش از ۲۰۰ میلیون ریال برآورد شده و در این رابطه ۸ نفر از متصدیان واحد‌های صنفی متخلف پس از تشکیل پرونده به همراه کالا‌های مکشوفه برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.