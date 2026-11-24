در راستای حمایت و پشتیبانی از رزمندگان جنوب کشور، جمعی از بانوان کرمانی اقدام به پخت قطاب، شیرینی سنتی و محلی استان کرمان کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، دراقدامی خداپسندانه و با حضور در یک برنامه مشارکتی، پانصد کیلوقطاب درحمایت از رزمندگان جنوب پخت شد.

پخت قطاب، به‌عنوان یکی از شیرینی‌های اصیل و شناخته‌شده کرمان، در این برنامه جلوه‌ای از پیوند سنت‌های بومی با فرهنگ همدلی، نوع‌دوستی و مشارکت اجتماعی بود.

بانوان کرمانی با این اقدام، بار دیگر نشان دادند که همدلی و همراهی در مسیر خدمت و پشتیبانی، محدود به امکانات و شرایط خاص نیست و هرکس می‌تواند به سهم خود در این مسیر مشارکت داشته باشد.