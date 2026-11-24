جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده جنایات جنگی مدرسه شجره طیبه میناب، امروز سه‌شنبه سوم آذر ۱۴۰۵، در شعبه ۵۵ دادگاه بین‌الملل به ریاست قاضی حسین‌زاده آغاز شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر عزم دستگاه قضایی برای رسیدگی دقیق، شفاف و قانونی به پرونده جنایت جنگی حمله به مدرسه میناب گفت: تلاش می‌شود در جریان این دادرسی‌ها هیچ پرسش و ابهامی بی‌پاسخ نماند و در نهایت، حقایق پرونده روشن و زمینه اجرای عدالت فراهم شود.

سخنگوی قوه قضاییه در ابتدای جلسه دادگاه بررسی جنایت جنگی در حمله به مدرسه میناب اظهار کرد: قوه قضاییه اراده راسخ دارد برای اینکه این دادرسی‌ها با کیفیت و عدالت و مطابق قانون و کاملاً شفاف برگزار شود و هیچ سوالی بی‌جواب و مبهم نماند.

علی کاظمی ابراز امیدواری کرد: امیدواریم در پایان این دادرسی‌ها که با همت رئیس شعبه، وکلا، کارشناسان و دادخواهی خاندان شهداست، آنچه حق و حقیقت است معلوم شود و بستری برای اجرای عدالت فراهم شود.

این جلسه با حضور سیدعلی کاظمی، سخنگو و رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه، حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا، جمعی از وکلای بین‌المللی، اصحاب رسانه و خانواده‌های شهدا و آسیب‌دیدگان آغاز شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده حمله به دبستان شجره طیبه میناب، امروز ۳ آذرماه ۱۴۰۵ در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار می‌شود.

این جلسه با حضور وکلا، شاهدان، گواهان و خانواده‌های دانش‌آموزان شهید برگزار شده و ابعاد مختلف این حمله، مستندات و شواهد مربوط به آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، رئیس دیوان عالی کشور، و ناصر عتباتی، رئیس دادگستری استان تهران، در این جلسه دادگاه حضور دارند.

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