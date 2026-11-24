به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، آقای مسعود پزشکیان در اولین بخش برنامه‌های سفر استانی خود به خراسان رضوی با حضور در حرم مطهر رضوی، به زیارت مضجع شریف حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) مشرف خواهد شد.

رئیس جمهور در جریان این سفر با گروه‌های مختلف مردم، فعالان اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، دانشگاهی و سایر بخش‌های اثرگذار استان دیدار و گفت‌و‌گو و مسائل و مطالبات مطرح‌شده را از نزدیک بررسی خواهد کرد.