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بیست و یکمین دوره فوتبال جام جهانی نوجوانان کمتر از ۱۷ سال - ۲۰۲۶ در قطر ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره ۴۸ تیم حضور پیدا میکنند و مسابقات در شهر الریان و در دو ورزشگاه برگزار میشود. ابتدا تیمها در ۱۲ گروه ۴ تیمی رقابت کردند و از هر گروه تیمهای اول و دوم به همراه ۸ تیم سوم برتر به دور یک شانزدهم نهایی راه مییابند. تیمهای ویتنام، دومینیکن، موزامبیک، مونته نگرو، یونان، رومانی، صربستان و تانزانیا برای اولین بار حضور در جام جهانی نوجوانان را تجربه میکنند. قطر برای دومین بار و به صورت پیاپی میزبان این رقابتها میشود.
نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح اعلام شد:
* گروه یک:
- تیم یونان با ۶ امتیاز صدرنشین است و تیمهای مصر و قطر با ۳ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم پاناما بدون امتیاز در رده چهارم جای گرفت.
* گروه دو:
- تیم کره جنوبی با ۶ امتیاز صدرنشین است و صعود کرد. تیمهای اکوادور با ۴ و اوگاندا با یک امتیاز دوم و سوم هستند و تیم نیوکالدونیا بدون امتیاز چهارم است.
* گروه سه:
- تیم استرالیا با ۴ امتیاز در صدر است و تیمهای آرژانتین و موزامبیک با ۳ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم دانمارک با یک امتیاز چهارم است.
* گروه چهار:
- تیم اروگوئه با ۶ امتیاز صدرنشین است و تیمهای عربستان و فرانسه با ۳ امتیاز دوم و سوم و هائیتی بدون امتیاز چهارم هستند.
* گروه پنج:
ازبکستان ۶ - ۲ جامائیکا
ایتالیا ۲ - ۱ ساحل عاج
- تیم ایتالیا با ۶ امتیاز در صدر تثبیت شد و صعود کرد. تیمهای ساحل عاج و ازبکستان با ۳ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم جامائیکا بدون امتیاز چهارم است.
* گروه شش:
تاجیکستان ۰ - ۴ کرواسی
سنگال ۹ - ۰ کوبا
- تیمهای سنگال و کرواسی با ۴ امتیاز اول و دوم هستند و تیم تاجیکستان با ۳ امتیاز سوم است. تیم کوبا بدون امتیاز چهارم است و عملا حذف شد.
* گروه هفت:
مالی ۲ - ۱ بلژیک
ویتنام ۳ - ۳ نیوزیلند
- تیم مالی با ۶ امتیاز در صدر تثبیت شد و صعود کرد. تیمهای بلژیک با ۳ و ویتنام و نیوزیلند با یک امتیاز سوم و چهارم است.
* گروه هشت:
اسپانیا ۱۵ - ۰ فیجی
مغرب ۲ - ۲ چین
- تیم اسپانیا با ۶ امتیاز صدرنشین شد و صعود کرد. تیمهای مغرب با ۴ و چین با یک امتیاز دوم و سوم شدند و تیم فیجی بدون امتیاز در رده چهارم قرار گرفت.
* گروه نه:
- سه شنبه ۳ آذر:
کاستاریکا - ایرلند
برزیل - تانزانیا
- تیم برزیل با ۳ امتیاز در صدر است و تیمهای کاستاریکا و تانزانیا با یک امتیاز دوم و سوم هستند و تیم ایرلند بدون امتیاز چهارم است.
* گروه ده:
- سه شنبه ۳ آذر:
دومینیکن - شیلی
مونته نگرو - الجزایر
- تیم شیلی با ۳ امتیاز در صدر است و تیمهای مونته نگرو و دومینیکن با یک امتیاز دوم و سوم هستند و تیم الجزایر بدون امتیاز چهارم است.
* گروه یازده:
- سه شنبه ۳ آذر:
ونزوئلا - رومانی
مکزیک - کامرون
- تیمهای ونزوئلا و مکزیک با ۳ امتیاز اول و دوم و تیمهای کامرون و رومانی بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.
* گروه دوازده:
- سه شنبه ۳ آذر:
ژاپن - صربستان
کلمبیا - هُندوراس
تیمهای صربستان و کلمبیا با ۳ امتیاز اول و دوم و تیمهای ژاپن و هُندوراس بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.
در جدول گلزنان رافائل کروز از اسپانیا با ۵ گل صدرنشین شد و گیرمو تروخیانو از اسپانیا و کیم جی وو از کره جنوبی با ۴ گل دوم مشترک هستند.
در دوره قبل در سال ۲۰۲۵، تیمهای پرتغال، اتریش و ایتالیا اول تا سوم شدند.
تیم ایران در دور مقدماتی رقابتهای قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ که مقدماتی جام جهانی نیز محسوب میشد، با ۵ گل تایوان و ۳ - ۱ تیم فلسطین را برد، با تیم لبنان ۱ - ۱ مساوی کرد و ۱ - ۲ از تیم هند شکست خورد و با ۷ امتیاز و به علت نتایج رودررو با تیم هند حذف شد.
در فوتبال جام جهانی نوجوانان که از سال ۱۹۸۵ تاسیس شد، تیم نیجریه با ۵ قهرمانی و ۳ نایب قهرمانی رکورد دار است و تیمهای برزیل با ۴ قهرمانی ۲ نایب قهرمانی و ۲ سومی در رده دوم و غنا با ۲ قهرمانی و نایب قهرمانی و یک سومی در رده سوم هستند. مکزیک نیز با ۲ قهرمانی و نایب قهرمانی چهارم است. تیمهای شوروی سابق، عربستان، فرانسه، سوئیس، انگلیس، آلمان و پرتغال نیز هر یک موفق شدهاند یک بار قهرمان جهان شوند. مسابقات در سال ۲۰۲۱ به علت شیوع بیماری کرونا برگزار نشد.
تیم ایران در ۴ دوره در سالهای ۲۰۰۱، ۲۰۰۹، ۲۰۱۳، ۲۰۱۷ و ۲۰۲۳ در جام جهانی نوجوانان شرکت کرده است که در سال ۲۰۰۱ در دور گروهی و در سه دوره ۲۰۰۹، ۲۰۱۳ و ۲۰۲۳ در دور یک هشتم نهایی حذف شد. نوجوانان ایران در سال ۲۰۱۷ تا یک چهارم نهایی صعود کرده و در رده بندی مجازی پنجم شدند. عملکرد ایران در تاریخ جام جهانی نوجوانان ۲۰ بازی، ۹ برد، ۳ تساوی و ۸ شکست، ۳۳ گل زده و ۲۴ گل خورده است.