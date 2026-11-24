به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره ۴۸ تیم حضور پیدا می‌کنند و مسابقات در شهر الریان و در دو ورزشگاه برگزار می‌شود. ابتدا تیم‌ها در ۱۲ گروه ۴ تیمی رقابت کردند و از هر گروه تیم‌های اول و دوم به همراه ۸ تیم سوم برتر به دور یک شانزدهم نهایی راه می‌یابند. تیم‌های ویتنام، دومینیکن، موزامبیک، مونته نگرو، یونان، رومانی، صربستان و تانزانیا برای اولین بار حضور در جام جهانی نوجوانان را تجربه می‌کنند. قطر برای دومین بار و به صورت پیاپی میزبان این رقابت‌ها می‌شود.



نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح اعلام شد:

* گروه یک:

- تیم یونان با ۶ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های مصر و قطر با ۳ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم پاناما بدون امتیاز در رده چهارم جای گرفت.

* گروه دو:

- تیم کره جنوبی با ۶ امتیاز صدرنشین است و صعود کرد. تیم‌های اکوادور با ۴ و اوگاندا با یک امتیاز دوم و سوم هستند و تیم نیوکالدونیا بدون امتیاز چهارم است.

* گروه سه:

- تیم استرالیا با ۴ امتیاز در صدر است و تیم‌های آرژانتین و موزامبیک با ۳ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم دانمارک با یک امتیاز چهارم است.

* گروه چهار:

- تیم اروگوئه با ۶ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های عربستان و فرانسه با ۳ امتیاز دوم و سوم و هائیتی بدون امتیاز چهارم هستند.

* گروه پنج:

ازبکستان ۶ - ۲ جامائیکا

ایتالیا ۲ - ۱ ساحل عاج

- تیم ایتالیا با ۶ امتیاز در صدر تثبیت شد و صعود کرد. تیم‌های ساحل عاج و ازبکستان با ۳ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم جامائیکا بدون امتیاز چهارم است.

* گروه شش:

تاجیکستان ۰ - ۴ کرواسی

سنگال ۹ - ۰ کوبا

- تیم‌های سنگال و کرواسی با ۴ امتیاز اول و دوم هستند و تیم تاجیکستان با ۳ امتیاز سوم است. تیم کوبا بدون امتیاز چهارم است و عملا حذف شد.

* گروه هفت:

مالی ۲ - ۱ بلژیک

ویتنام ۳ - ۳ نیوزیلند

- تیم مالی با ۶ امتیاز در صدر تثبیت شد و صعود کرد. تیم‌های بلژیک با ۳ و ویتنام و نیوزیلند با یک امتیاز سوم و چهارم است.

* گروه هشت:

اسپانیا ۱۵ - ۰ فیجی

مغرب ۲ - ۲ چین

- تیم اسپانیا با ۶ امتیاز صدرنشین شد و صعود کرد. تیم‌های مغرب با ۴ و چین با یک امتیاز دوم و سوم شدند و تیم فیجی بدون امتیاز در رده چهارم قرار گرفت.

* گروه نه:

- سه شنبه ۳ آذر:

کاستاریکا - ایرلند

برزیل - تانزانیا

- تیم برزیل با ۳ امتیاز در صدر است و تیم‌های کاستاریکا و تانزانیا با یک امتیاز دوم و سوم هستند و تیم ایرلند بدون امتیاز چهارم است.

* گروه ده:

- سه شنبه ۳ آذر:

دومینیکن - شیلی

مونته نگرو - الجزایر

- تیم شیلی با ۳ امتیاز در صدر است و تیم‌های مونته نگرو و دومینیکن با یک امتیاز دوم و سوم هستند و تیم الجزایر بدون امتیاز چهارم است.

* گروه یازده:

- سه شنبه ۳ آذر:

ونزوئلا - رومانی

مکزیک - کامرون

- تیم‌های ونزوئلا و مکزیک با ۳ امتیاز اول و دوم و تیم‌های کامرون و رومانی بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.

* گروه دوازده:

- سه شنبه ۳ آذر:

ژاپن - صربستان

کلمبیا - هُندوراس

تیم‌های صربستان و کلمبیا با ۳ امتیاز اول و دوم و تیم‌های ژاپن و هُندوراس بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.

در جدول گلزنان رافائل کروز از اسپانیا با ۵ گل صدرنشین شد و گیرمو تروخیانو از اسپانیا و کیم جی وو از کره جنوبی با ۴ گل دوم مشترک هستند.

در دوره قبل در سال ۲۰۲۵، تیم‌های پرتغال، اتریش و ایتالیا اول تا سوم شدند.

تیم ایران در دور مقدماتی رقابت‌های قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ که مقدماتی جام جهانی نیز محسوب می‌شد، با ۵ گل تایوان و ۳ - ۱ تیم فلسطین را برد، با تیم لبنان ۱ - ۱ مساوی کرد و ۱ - ۲ از تیم هند شکست خورد و با ۷ امتیاز و به علت نتایج رودررو با تیم هند حذف شد.

در فوتبال جام جهانی نوجوانان که از سال ۱۹۸۵ تاسیس شد، تیم نیجریه با ۵ قهرمانی و ۳ نایب قهرمانی رکورد دار است و تیم‌های برزیل با ۴ قهرمانی ۲ نایب قهرمانی و ۲ سومی در رده دوم و غنا با ۲ قهرمانی و نایب قهرمانی و یک سومی در رده سوم هستند. مکزیک نیز با ۲ قهرمانی و نایب قهرمانی چهارم است. تیم‌های شوروی سابق، عربستان، فرانسه، سوئیس، انگلیس، آلمان و پرتغال نیز هر یک موفق شده‌اند یک بار قهرمان جهان شوند. مسابقات در سال ۲۰۲۱ به علت شیوع بیماری کرونا برگزار نشد.

تیم ایران در ۴ دوره در سال‌های ۲۰۰۱، ۲۰۰۹، ۲۰۱۳، ۲۰۱۷ و ۲۰۲۳ در جام جهانی نوجوانان شرکت کرده است که در سال ۲۰۰۱ در دور گروهی و در سه دوره ۲۰۰۹، ۲۰۱۳ و ۲۰۲۳ در دور یک هشتم نهایی حذف شد. نوجوانان ایران در سال ۲۰۱۷ تا یک چهارم نهایی صعود کرده و در رده بندی مجازی پنجم شدند. عملکرد ایران در تاریخ جام جهانی نوجوانان ۲۰ بازی، ۹ برد، ۳ تساوی و ۸ شکست، ۳۳ گل زده و ۲۴ گل خورده است.