رئیس‌جمهور در بیست و یکمین مقصد از سفر‌های استانی خود با استقبال استاندار و جمعی از مقامات محلی وارد استان خراسان رضوی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور صبح امروز، سه‌شنبه ۳ آذر، در بیست و یکمین مقصد از سفرهای استانی دولت وفاق ملی با استقبال جمعی از مقامات محلی، وارد استان خراسان رضوی شد.

رئیس جمهور در جریان این سفر با گروه‌های مختلف مردم، فعالان اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، دانشگاهی و سایر بخش‌های اثرگذار استان دیدار و گفت‌وگو خواهد داشت و مسائل و مطالبات مطرح‌شده را از نزدیک بررسی می کند.

پزشکیان در اولین بخش برنامه‌های سفر استانی خود به خراسان رضوی با حضور در حرم مطهر رضوی، به زیارت مضجع شریف حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع) مشرف خواهد شد.