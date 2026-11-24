فرمانده سپاه امام علی بن ابی‌طالب (ع) از برگزاری نوزدهمین جشنواره ملی حضرت علی‌اکبر (ع) با محوریت جوان سرباز و با شعار «سرباز وطن، جان‌فدای میهن، امنیت‌آفرین و آینده‌ساز» دی‌ماه امسال به میزبانی سپاه قم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سردار فتح‌الله جمیری، فرمانده سپاه امام علی بن ابی‌طالب (ع) استان قم، در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری نوزدهمین جشنواره ملی حضرت علی‌اکبر (ع) اظهار کرد: این جشنواره با محوریت «جوان سرباز» در سال ۱۴۰۵ به میزبانی سپاه امام علی بن ابی‌طالب (ع) در استان قم برگزار می‌شود و برنامه‌های این رویداد در جوار حرم مطهر کریمه اهل‌بیت (س) و مسجد مقدس جمکران برگزار خواهد شد.

وی افزود: نوزدهمین جشنواره حضرت علی‌اکبر (ع) با شعار «سرباز وطن، جان‌فدای میهن، امنیت‌آفرین و آینده‌ساز» برگزار می‌شود و هدف از برگزاری آن، شناسایی، معرفی و تجلیل از سربازان برتر و کارکنان وظیفه‌ای است که در مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مشغول خدمت هستند.

فرمانده سپاه امام علی بن ابی‌طالب (ع) استان قم با اشاره به جایگاه سربازان در مجموعه نیرو‌های مسلح گفت: بخش قابل توجهی از مأموریت‌ها و فعالیت‌های نیرو‌های مسلح بر عهده سربازان عزیز است و این قشر در عرصه‌های مختلف دفاعی، امنیتی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و اجرایی نقش‌آفرینی می‌کنند.

جمیری ادامه داد: برگزاری جشنواره ملی حضرت علی‌اکبر (ع) فرصت ارزشمندی برای شناسایی ظرفیت‌ها، معرفی توانمندی‌ها و ارج نهادن به تلاش‌های سربازان است و در همین راستا تلاش شده است محور‌های متنوعی برای ارزیابی و انتخاب برترین‌ها در نظر گرفته شود.

وی بیان کرد: «سرباز دفاع، امنیت و اقتدار»، «سرباز ایثارگری و فداکاری»، «سرباز وظیفه‌شناسی و اقدام برجسته»، «سرباز امور فرهنگی، هنری و تبلیغی»، «سرباز خلاقیت، ابتکار و فناوری»، «سرباز ورزش و تربیت بدنی»، «سرباز دینداری و بصیرت»، «سرباز مسئولیت‌پذیری و خانواده»، «سرباز سازندگی و تفکر بسیجی» و «سرباز کارورزی و اشتغال‌پذیری» از جمله محور‌های این جشنواره است.

فرمانده سپاه امام علی بن ابی‌طالب (ع) استان قم افزود: این محور‌ها با هدف پوشش ابعاد مختلف فعالیت، عملکرد و توانمندی‌های سربازان پیش‌بینی شده است تا نیرو‌های برتر از میان مجموعه‌های مختلف شناسایی و در نهایت در جشنواره کشوری معرفی شوند.

وی خاطرنشان کرد: منتخبان سپاه‌های استانی، رده‌های مستقل و مجموعه‌های مختلف نیرو‌های مسلح در این رویداد حضور خواهند داشت و سربازانی که در محور‌های تعیین‌شده عملکرد برجسته‌ای داشته‌اند، مورد ارزیابی و تقدیر قرار می‌گیرند.

جمیری با اشاره به بخش ورزشی جشنواره اظهار کرد: در حوزه ورزش نیز منتخبان برنامه‌ها و رقابت‌های ورزشی برگزارشده در مجموعه‌های آموزشی حضور خواهند داشت و از ظرفیت این بخش برای شناسایی و معرفی سربازان برتر استفاده خواهد شد.

وی با اشاره به سابقه درخشان حضور سربازان در دوران دفاع مقدس گفت: سربازان در هشت سال دفاع مقدس حضوری مؤثر و تعیین‌کننده داشتند و از ظرفیت آنان در سطوح مختلف فرماندهی، از جمله فرماندهی محور، گردان و گروهان نیز استفاده می‌شد.

فرمانده سپاه امام علی بن ابی‌طالب (ع) استان قم افزود: از استان قم نیز بیش از ۱۱ هزار سرباز در طول دوران دفاع مقدس در جبهه‌ها حضور یافتند و در کنار دیگر رزمندگان، نقش خود را در دفاع از کشور و نظام اسلامی ایفا کردند.

جمیری ادامه داد: بیش از ۶۰ هزار سرباز در دوران دفاع مقدس به شهادت رسیدند که این آمار، بیانگر نقش و جایگاه نیرو‌های وظیفه در تاریخ دفاع از کشور است.

وی با اشاره به جنگ تحمیلی ۴۰ روزه اخیر نیز اظهار کرد: در این جنگ نیز ۸۱ نفر از سربازان کشور به شهادت رسیدند و نام و یاد این عزیزان، بخشی از افتخارات سربازان در مسیر دفاع از ایران اسلامی است.

فرمانده سپاه امام علی بن ابی‌طالب (ع) استان قم خاطرنشان کرد: سربازانی که در عرصه‌های مختلف توانسته‌اند نقش مؤثری در مجموعه نیرو‌های مسلح ایفا کنند، شایسته تقدیر و توجه هستند و جشنواره حضرت علی‌اکبر (ع) فرصتی برای پاسداشت این تلاش‌ها و مجاهدت‌هاست.

وی افزود: در این جشنواره تلاش می‌شود از سربازان برتر، کارکنان وظیفه و خانواده‌های آنان تقدیر شود و در این میان، خانواده‌های معظم شهدای سرباز نیز مورد تکریم قرار خواهند گرفت.

جمیری با تأکید بر اهمیت میزبانی قم از این رویداد گفت: امیدواریم جشنواره جوان سرباز در شهر مقدس قم، در شأن سربازان عزیز برگزار شود و بتواند گوشه‌ای از زحمات، تلاش‌ها و مجاهدت‌های آنان را ارج نهد.

وی در پایان اظهار کرد: میزبانی این جشنواره در قم و در جوار حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) و مسجد مقدس جمکران، فرصت ارزشمندی برای برگزاری باشکوه این رویداد و قدردانی از سربازانی است که در عرصه‌های مختلف به کشور و مجموعه نیرو‌های مسلح خدمت می‌کنند.