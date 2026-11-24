رئیس کمیسیون عمران و عضو شورای اسلامی شهر یزد، از بازدید میدانی اعضای این کمیسیون از روند اجرای طرح هدایت آب‌های سطحی محله سرسنگ و طرح کف‌سازی بازار حضرت عباسی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، اعتباری با اشاره به جزئیات طرح هدایت آب‌های سطحی محله سرسنگ اظهار کرد: این طرح در مسیری به طول یک‌هزار و ۵۰ متر در حال اجرا است که شامل ۲۵۰ متر لوله‌گذاری با قطر ۴۰۰ میلی‌متر و ۸۰۰ متر با قطر ۶۰۰ میلی‌متر می‌شود.

وی افزود: مبلغ اولیه قرارداد این طرح ۱۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان بوده که با اعمال افزایش ۲۵ درصدی، مبلغ آن به حدود ۱۶۰ میلیارد ریال رسیده است.

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر یزد در ادامه با اشاره به طرح بازار حضرت عباسی گفت: این طرح در دو فاز و با رقم اعلام‌شده ۲۴۷ میلیارد ریال در حال اجرا است و یک‌هزار و ۷۵۰ مترمربع کف‌سازی را شامل می‌شود.

اعتباری اضافه کرد: در کنار عملیات کف‌سازی، اجرای تأسیسات زیرساختی از جمله لوله‌گذاری شبکه آتش‌نشانی و غلاف‌گذاری مسیر‌های برق و مخابرات نیز در این طرح پیش‌بینی شده است.