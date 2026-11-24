با دستور مقام قضایی، عملیات قلع‌وقمع و تخریب ساخت‌وساز‌های غیرمجاز، سکو‌ها و اتاقک‌های ساخت شده در حریم و بستر رودخانه روستای شیوند از توابع شهرستان دزپارت اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس دادگاه عمومی شهرستان دزپارت، با اعلام این خبر بر لزوم صیانت از اراضی ملی، منابع طبیعی و بستر رودخانه‌ها تأکید کرد و اظهار داشت: صیانت از حریم و بستر رودخانه‌ها خط قرمز دستگاه قضایی است و هرگونه تجاوز، تصرف و ساخت‌وساز غیرمجاز در این مناطق که سلامت عمومی و جریان طبیعی آب را تهدید کند، با برخورد قاطع و قانونی مواجه خواهد شد.

فرهاد بنایی افزود: در راستای اجرای تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب و پیشگیری از خطرات ناشی از سیلاب و تخریب محیط‌زیست، با همکاری دستگاه‌های متولی، تعدادی از سکوها، اتاقک‌ها و ابنیه غیرمجاز که به صورت غیرقانونی در حریم و بستر رودخانه روستای شیوند احداث شده بود، قلع‌وقمع و آزادسازی شد.

وی خاطرنشان کرد: حفظ حریم رودخانه‌ها به منظور پیشگیری از خسارت‌های جانی و مالی احتمالی ناشی از سیلاب‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است و دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان و متجاوزان به بیت‌المال و منابع آبی هیچ‌گونه مسامحه‌ای نخواهد داشت. بنایی در پایان از شهروندان و اهالی محترم منطقه درخواست کرد پیش از هرگونه اقدام عمرانی، استعلام‌های لازم را از ادارات مربوطه اخذ کرده و از هرگونه ساخت‌وساز در حریم قانونی رودخانه‌ها و اراضی ملی خودداری نمایند.