شرایط جوی در استان تا روز جمعه (۶ آذر) پایدار و یکنواخت و آسمان صاف پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی گفت: بر اساس خروجی مدل‌های پیش یابی هواشناسی، شرایط جوی تا روز جمعه پایدار و یکنواخت و آسمان صاف پیش بینی می شود.

زارعی افزود: تغییرات دمایی هم تا روز پنجشنبه ناچیز خواهد بود.

وی گفت: در شبانه روز گذشته سربیشه با کمینه دمای ۴درجه سیلسیوس خنک‌ترین و دهسلم بندان هم با ۳۰درجه گرم‌ترین نقاط استان گزارش شدند؛ تغییرات دما در مرکز استان هم بین ۶ و ۲۵ درجه ثبت شد.