دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: ۱۳۸ نفر از اهالی گل‌افزان فومن خدمات رایگان پزشکی و دندانپزشکی دریافت کردند و ۴۹ میلیون تومان داروی رایگان هم بین آن‌ها توزیع شد.

ارائه خدمات درمانی و پزشکی رایگان به ۱۳۸ نفر در روستای گل افران فومن

ارائه خدمات درمانی و پزشکی رایگان به ۱۳۸ نفر در روستای گل افران فومن

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: با حضور کاروان سلامت شبکه بهداشت و درمان شهرستان فومن به مناسبت هفته بسیج در روستای گل افزان این شهرستان، خدمات رایگان بهداشتی و درمانی به اهالی این منطقه ارائه کرد.

در این برنامه، خدماتی از جمله معاینه رایگان پزشکی، دندانپزشکی، مراقبت‌های سلامت و تأمین داروی رایگان به مراجعه‌کنندگان ارائه شد.

ارزش مجموع خدمات و دارو‌های ارائه‌شده به مردم این روستا، ۴۹ میلیون تومان برآورد شده است.

این برنامه با هدف افزایش دسترسی ساکنان مناطق روستایی به خدمات سلامت و تداوم خدمت‌رسانی به اقشار مختلف جامعه اجرا شد.