مشکل نبود پارکینگ در اهواز، یکی از مهمترین معضلات مدیریتی این کلان شهر به ویژه در ساعت‌های انتهایی روز است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نبود پارکینگ باعث شده برخی سودجویان با سوء استفاده از این خلا، زمین‌های خالی در هسته مرکزی شهر و برخی مناطق دیگر مثل اطراف نمایشگاه بین المللی اهواز را به عنوان پارکینگ و اجاره ساعتی به شهروندان بفروشند.

پارکینگ طبقاتی خیابان طالقانی ۲۸ اسفند پارسال دچار حریق شد که با تلاش چندساعته نیرو‌های آتش نشانی و دستگاه‌های امدادی مهار شد.

مدیر روابط عمومی شورای شهر اهواز گفت: علت این آتش سوزی، آتش گرفتن یکی از خودرو‌های پارک شده به علت نقص فنی در طبقات فوقانی بود که آتش به سایر طبقات سرایت کرد.

به گفته آقای رشیدی، پارکینگ طبقاتی در خیابان طالقانی، هنوز به دلیل مسائل حقوقی بازگشائی نشده است.

او افزود: مشکل نبود پارکینگ در اهواز بیشتر از اینکه جنبه مالی داشته باشد، یک مسئله مدیریتی است که باید با همت مسئولان به نتیجه برسد.

یکی از این صاحبان پارکینگ در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما گفت: به دلیل کمبود جا برای پارک خودرو، خیلی از شهروندان قید گشتن دنبال پارکینگ را می‌زنند و شرایط پرداخت ما را می‌پذیرند؛ برخی هم به این قضیه اعتراض می‌کنند که کسی پاسخگوی آنها نیست.

یکی دیگر از آنها در منطقه نمایشگاه بین المللی اهواز می‌گوید: دلیل اینکه ما از خودرو‌های پارک شده در خیابان‌های اطراف نمایشگاه عوارض دریافت می‌کنیم، این است که زمین‌های این منطقه متعلق به پدران ماست و بیشتر شهروندان برای جلوگیری از آسیب به خودرو، شرایط را می‌پذیرند و قبض‌ها را پرداخت می‌کنند.

یکی از شهروندان با اشاره به ازدحام خودرو‌ها در ساعات پایانی روز در هسته مرکزی شهر، می‌گوید: شهرداری اهواز باید نسبت به بازگشائی پارکینگ‌های بسته شده مثل پارکینگ طبقاتی طالقانی، پارکینگ خیابان ۲۴ متری و احداث پارکینگ‌های جدید در این منطقه اقدام کند.

وی افزود: خیلی وقت‌ها که بعد از ساعت ۱۷ به هسته مرکز شهر می‌روم باید خودرو را در منطقه‌ای دیگر از شهر پارک کنم که گاهی خطرهایی برای خانواده و خودرو ایجاد می‌کند.