به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فراخوان شعر و ترانه ماهِ مرکز شعر، موسیقی و سرود سازمان صدا و سیما به مناسبت شانزدهم آذر با عنوان «سه قطره خون» منتشر شد.

علاقه مندان می‌توانند تا ۱۲ آذر آثار خود را در محور‌هایی از جمله آمریکا و کودتای ضدملی و روشنفکری غرب زده به دبیرخانه این مرکز ارسال کنند.

شبکه مستند «خانوم ماه» را امروز ساعت ۱۱ پخش می‌کند.

این مستند روایتی از زندگی شهید شیرعلی سلطانی از شهدای دوران دفاع مقدس از زبان همسرش است.

«جور واجور»، پنج شنبه و جمعه هر هفته ساعت ۱۴ از رادیو جوان بخش می‌شود.

توجه به نوجوانان مستعد در زمینه نویسندگی، گزارشگری، و برنامه سازی رادیویی محور این برنامه است.

«آقامعلم وبچه‌ها»، شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۴ از شبکه نهال پخش می‌شود.

این مجموعه با موضوع روستا و محیط آموزشی در ۲۶ قسمت ۱۳ دقیقه‌ای تولید شده است.