سرپرست مرکز بهداشت کیش، از پایان اجرای طرح معاینه دهان و دندان و وارنیش فلورایدتراپی دانش‌آموزان ۶ تا ۱۴ سال جزیره خبر داد و گفت: بیش از ۵ هزار دانش‌آموز در این طرح غربالگری شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دکتر محمدرضا رضانیا، افزود: طرح از اول آبان با هدف ارتقای سلامت دهان و دندان دانش‌آموزان آغاز شد و با اجرای برنامه‌های غربالگری و پیشگیری به پایان رسید.

او افزود: از مجموع ۶ هزار و ۴۴۸ دانش‌آموز مشمول طرح، معاینه دهان و دندان برای ۵ هزار و ۴۰۲ نفر انجام شد و هزار و ۵۰۷ دانش‌آموز نیز خدمات وارنیش فلورایدتراپی را دریافت کردند.

سرپرست مرکز بهداشت کیش با تأکید بر اهمیت مراقبت از سلامت دهان و دندان در دوران کودکی و نوجوانی، افزود: تشخیص زودهنگام مشکلات دهان و دندان، امکان درمان به‌موقع و پیشگیری از عوارض بعدی را فراهم می‌کند.

دکتر رضانیا با اشاره به نقش وارنیش فلوراید در پیشگیری از پوسیدگی دندان، گفت: فلوراید با تقویت مینای دندان و افزایش مقاومت آن در برابر عوامل پوسیدگی‌زا، نقش مؤثری در حفظ سلامت دندان‌ها دارد.

او افزود: اجرای طرح در سنین دانش آموزی، در کنار آموزش بهداشت دهان و دندان، مسواک‌زدن صحیح و کاهش مصرف مواد قندی، می‌تواند به شکل‌گیری عادت‌های صحیح مراقبتی و حفظ سلامت دهان و دندان در سال‌های آینده کمک کند.

سرپرست مرکز بهداشت کیش، بر ضرورت همکاری خانواده‌ها، مدارس و نظام سلامت در تداوم مراقبت‌های بهداشتی دانش‌آموزان تأکید کرد.