احداث مرکز جامع سلامت پشت‌تپ، بهسازی راه روستایی گاگش علیا و تکمیل ساختمان اداره ثبت اسناد و املاک مهاباد با تأمین ۹۲۲ میلیارد ریال اعتبار از محل مالیات‌های نشان‌دار تأمین اعتبار شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رئیس اداره امور مالیاتی مهاباد گفت: ۹۲۲ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز سه طرح عمرانی و خدماتی این شهرستان از محل طرح نشان‌دار کردن مالیات به طور کامل تامین شد.

جعفر محمودنژاد اظهار کرد: این اعتبار در چارچوب طرح نشان‌دار کردن مالیات و با مشارکت مستقیم مودیان مالیاتی برای اجرای سه طرح اولویت‌دار شهرستان مهاباد اختصاص یافته است.

وی افزود: از مجموع اعتبار تامین‌شده، ۱۵۰ میلیارد ریال برای احداث مرکز جامع سلامت و بهداشت پشت‌تپ، ۷۰۰ میلیارد ریال برای احداث و بهسازی راه روستایی گاگش علیا و ۷۲ میلیارد ریال نیز برای تکمیل و تجهیز ساختمان اداری اداره ثبت اسناد و املاک مهاباد اختصاص یافته است.

رئیس اداره امور مالیاتی مهاباد با اشاره به تامین کامل سهمیه مالیاتی این سه طرح اظهار کرد: تحقق این اعتبارات حاصل مشارکت مودیان مالیاتی، پیگیری نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، اطلاع‌رسانی فرماندار ویژه شهرستان و تلاش مدیریت و کارکنان اداره امور مالیاتی است.

محمودنژاد ادامه داد: طرح نشان‌دار کردن مالیات فرصتی فراهم کرده است تا مودیان مالیاتی بتوانند در تعیین محل هزینه‌کرد بخشی از مالیات پرداختی خود مشارکت داشته باشند و منابع مالیاتی در مسیر اجرای طرح‌های اولویت‌دار و مورد نیاز منطقه هزینه شود.

وی با قدردانی از همراهی مردم مهاباد در تکمیل اظهارنامه‌های مالیاتی سال ۱۴۰۴ و مشارکت در تامین اعتبار این طرح‌ها گفت: تامین کامل منابع پیش‌بینی‌شده برای این طرح‌ها، نمونه‌ای از نقش مستقیم مردم در توسعه زیرساخت‌ها، خدمات عمومی و آبادانی شهر و روستا‌های شهرستان است.