رئیس بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی در پیامی سالروز تاسیس بسیج مستضعفین گفت: بسیج جریانی پویا، مردمی، پاسخگو و مأمور به خدمت در عرصه نیاز‌های نوظهور امت است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ متن پیام رئیس بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی به این شرح است.

بسم الله الرحمن الرحیم

الم ترکیف ضرب الله کلمهً طیبهً کشجره طیبه اصل‌ها ثابت و فرع‌ها فی السماء تؤتی اکل‌ها کلّ حین بِإذن رب‌ها و یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون ـ سوره ابراهیم آیات ۲۴ و ۲۵ ـ

باسلام و تحیت به محضر ایثارگران و نخبگان مخلص؛ اساتید فداکار و بسیجیان گرامی.

در حالی که چهل هشتمین سالروز تأسیس بسیج مستضعفین را گرامی می‌داریم، باید دانست که تنها در پیشگاه تاریخ نیستیم، بلکه در برابر معنای عمیق بصیرت ایستاده‌ایم؛ همان نگاهی که حضرت امام خمینی (ره) با آن، از دل توده‌های مردم جریانی ساخت که معادلات جهان را به لرزه درآورد و مسیر رهایی را از میان طوفان‌ها گشود. این میراث ماندگار که در سایه عنایت ویژه و نگاه راهبردی امام خامنه‌ای شهید (ره)، رشد کرده و در مواجهه با تهدیدات نوین جهانی با بازآرایی ساختاری پیشرو بوده است، همواره مایه افتخار ما بوده و هست. در این مسیر پرافتخار، یاد و خاطره مجاهد مخلص و ریاست سابق این نهاد، شهید غلامرضا سلیمانی را با احترام فراوان گرامی می‌داریم که با ایثار جان، نماد خدمت بی‌دریغ در این راه بود.

امروز در عصر حضور رهبر سوم انقلاب اسلامی، حضرت امام سیدمجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، شاهد تداوم همان نگاه اصیل و انقلابی امامین فقید انقلاب هستیم؛ نگاهی که بسیج را نه یک نهاد ایستا، بلکه جریانی پویا، پاسخگو و مأمور به خدمت در عرصه نیاز‌های نوظهور امت می‌بیند. ما در بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی بر خود فرض می‌دانیم که مأموریت محوله رهبر انقلاب را در عرصه دانش و فرهنگ به کمال برسانیم، چرا که وظیفه ما فراتر از آموزش، همان بسیج تعقل و تخصص است. ما در این مسیر مبارزه متعهدیم که قلم، تخصص و دانش خود را وقف پاسداری از این میراث مقدس کنیم، چرا که میدان نبرد امروز تنها عرصه‌های نظامی نیست، بلکه در کلاس‌های درس و آزمایشگاه‌ها نیز هست، که باید در آن با دانش مقتدر، استقلال ملی را تثبیت کرد.

از این رو، وظیفه خود را در دو محور اصلی بازتعریف می‌کنیم؛ نخست تبدیل دانشگاه‌ها به سنگر‌های دفاعی در برابر جنگ‌های فرهنگی و علمی و تربیت نسلی متخصص که در عین برخورداری از عالی‌ترین سطوح دانش، در مسیر خط مشی رهبری متعهد و مخلص باشند، و دوم پیوند زدن خروجی‌های علمی به نیاز‌های جامعه، تا دانش به ابزاری برای توانمندسازی بدل گردد.

در این روز مبارک، ضمن تبریک این سالروز به تمامی اساتید و نخبگان بسیجی و خدمتگزاران این نهاد، هم عهد می‌شویم با همان روحیه و بصیرت، در مسیر تولید علم نافع و تربیت نسل متخصص و متعهد، همگام با فرمان رهبری پیش برویم و ایستادگی کنیم.